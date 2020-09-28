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Вычет по НДПИ в 1 млрд руб. предложили предоставлять при добыче нефти на Ямале и в Татарстане

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) смогут получить компании при добыче сверхвязкой нефти в Татарстане (основной разработчик - "Татнефть") и при добыче нефти в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, следует из доработанного ко второму чтению законопроекта о корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД), с которым ознакомился "Интерфакс".

На этой новости обыкновенные акции "Татнефти"выросли в ходе торгов на Московской бирже в понедельник на 4,2% (до 479,9 рубля за штуку), привилегированные акции подорожали на 3% (до 456,8 рубля за штуку).

Вычет будет предоставлен в случае, если цена на нефть марки Urals в налоговом периоде (месяц) превысит базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом РФ (в 2021 году $43,4 за баррель). Льгота не применяется в том случае, если цена нефти ниже базовой.

Пороговая величина вычета с начала применения установлена на уровне 36 млрд рублей.

Ямал Татарстан

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