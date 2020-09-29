Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник демонстрирует умеренный рост благодаря позитивной динамике большинства мировых фондовых рынков, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2940,1 пункта (+0,44%), индекс РТС - 1170,1 пункта (+0,28%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), "Россетей" (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "РусАла" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Слегка подешевели акции Сбербанка (-0,1%, "префы" также -0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию позитивной тенденции в начале торгов на российском фондовом рынке способствует, прежде всего, стабильная ситуация на мировых рынках капитала. При этом продолжающееся обесценение рубля оказывает дополнительную поддержку рублевым ценам акций и индексу МосБиржи. В частности, доллар США в начале торгов на Московской бирже во вторник вырос еще на 0,32 рубля, до 79,4 руб.

Американские фондовые индексы выросли 28 сентября благодаря улучшению настроений инвесторов на фоне перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую пятницу возобновили переговоры относительно следующей программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Они договорились продолжить переговоры в ближайшие дни", - сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл. Пелоси позднее заявила, что считает возможным принятие Конгрессом новой программы мер поддержки экономики, несмотря на то, что предыдущие переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

Внимание участников рынков также сосредоточено на политической ситуации в США. На этой неделе в Штатах состоятся первые из трех теледебатов между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на ноябрьских президентских выборах Джо Байденом. Инвесторы ожидают одного из самых существенных периодов рыночной волатильности в истории в ходе президентских выборов в США, готовясь к необычно масштабным колебаниям всех классов активов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Японский Nikkei 225 вырос на 0,17%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть. В центре внимания трейдеров - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 по московскому времени.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени во вторник составила $42,18 за баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,2%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,29 за баррель, что на 0,76% ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на 0,9%.