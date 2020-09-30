Прибыль ВТБ в августе сократилась на 45%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2020 года чистая прибыль банка ВТБ по МСФО упала на 45% в годовом выражении и составила 9,9 млрд рублей. В июле показатель составлял только 1,1 млрд рублей.

За январь-август показатель сократился почти на 54% - до 52,9 млрд рублей.

"Положительная динамика чистой прибыли в августе была обусловлена продолжением роста основных банковских доходов на фоне стабилизации стоимости риска и умеренного роста расходов. По итогам 8 месяцев последствия пандемии оказали существенное негативное влияние на прибыльность группы, однако мы уверенно проходим период сложной рыночной ситуации, наблюдаем активный рост клиентской базы, ускоряем технологическую трансформацию и сокращаем сроки внедрения новых продуктов и сервисов", - заявил через пресс-службу глава ВТБ Андрей Костин.

Стоимость риска составила 2,1% за 8 месяцев и 1,8% в августе по сравнению с 0,8% и 1,2% соответственно год назад. Расходы на создание резервов составили 181,8 млрд рублей за январь-август и 19,2 млрд рублей в августе, увеличившись в 2,9 и 1,5 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле выросла за август на 40 базисных пунктов (б.п.), составив 5,4% (рост с начала года на 70 б.п.).

Чистые процентные доходы составили 343,3 млрд рублей за 8 месяцев и 45,9 млрд рублей в августе, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 19,2% и 26,4% соответственно.

Чистая процентная маржа составила 3,8% по итогам 8 месяцев и в августе (рост на 50 б.п. и на 60 б.п. по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно). Рост чистой процентной маржи происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики и более быстрой переоценки обязательств, указал ВТБ.

Чистые комиссионные доходы составили 73,6 млрд рублей за 8 месяцев (+21,5% год к году) и 9,8 млрд рублей в августе (+21% год к году). Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали, в основном, активный рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов.

Расходы на персонал и административные расходы составили 170,4 млрд рублей по итогам 8 месяцев и 20,2 млрд рублей в августе, увеличившись на 3,7% и 3,6% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

ВТБ планировал прибыль в этом году на уровне 220-230 млрд рублей, но в мае поставил прогноз на пересмотр.

Кредитный портфель группы с начала года вырос на 10,7% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост на 5,3%), составив 12,7 трлн рублей. В августе рост составил 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки - 0,9%).

Розничный кредитный портфель вырос за месяц на 1,4%, до 3,7 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам в августе вырос на 1,5% (с корректировкой на эффект валютной переоценки рост составил 0,7%).

В августе 2020 года совокупные средства клиентов выросли на 1,1% (без учета эффекта валютной переоценки - на 0,5%), до 12,2 трлн рублей. Средства юрлиц увеличились на 1,7% (без учета эффекта валютной переоценки - на 1,2%), средства физических лиц - на 0,3% (без учета эффекта валютной переоценки изменение составило минус 0,4%).