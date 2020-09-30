На развитие атомного комплекса РФ могут направить почти 374 млрд руб. за 3 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2021-2023 годах могут составить 373,9 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Так, в 2021 г. размер госсубсидий может составить 136,9 млрд руб., в 2022 г. - 136,7 млрд руб., в 2023 г. - 100,3 млрд руб. Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с ранее утвержденными объемами на 2021 г. увеличены на 31,2%, на 2022 г. - на 0,5%, а на 2023 г. - уменьшены на 26,6%.

Проект предусматривает увеличение финансирования подпрограммы "Реализация международных проектов в области использования атомной энергии и участие в деятельности международных организаций" в 2021 г. на 3,7%, до 11,5 млрд руб., в 2022 г. - на 16,2%, до 13,9 млрд руб., в 2023 г. - на 4,1%, до 14,5 млрд руб. Рост обусловлен увеличением финансирования по основному мероприятию - участию в международном проекте ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор): в 2021 г. на 1,1 млрд руб., в 2022 г. - на 2,6 млрд руб., в 2023 г. - на 3,1 млрд руб.

Финансирование подпрограммы "Обеспечение производственных, технологических и социально-экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса РФ и стратегического присутствия России в Арктической зоне" в 2021 г. вырастет по сравнению с ранее утвержденными параметрами до 66,14 млрд руб. (+90,3%), а в 2022 г. и в 2023 г. сократится до 61,3 млрд руб. (-3,4%) и 29,1 млрд руб. (-52,5%) соответственно.

Изменение параметров тут обусловлено федеральным проектом "Северный морской путь", а именно, увеличением финансирования в 2021 г. на 25,5 млрд руб. строительства терминала СПГ и стабильного газового конденсата "Утренний" и перераспределением сюда 7,8 млрд руб., предусмотренных на иные мероприятия. Также на параметры повлияет рост бюджетных ассигнований в 2021 г. на 1,5 млрд руб., в 2022 г. - на 4,4 млрд руб. и в 2023 г. на 8,3 млрд руб. в связи с передачей ФГУП "Гидрографическое предприятие" в ведение "Росатома".

Проект закона также предусматривает рост госфинансирования подпрограммы "Развитие науки, техники и технологий в области использования атомной энергии" в 2021 г. до 21 млрд руб. (+92,1%). в 2022 г. - до 21 млрд руб. (+78,1%) и сохранение 21 млрд руб. на 2023 г.

Финансирование подпрограммы "Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно- и радиационно-опасных объектов ядерного наследия" в 2021 г. может составить 11,97 млрд руб. (-4,6%), в 2022 г. - 11,7 млрд руб. (-5,3%), в 2023 г. - 11,5 млрд руб. (-2).

На федеральную целевую программу "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 гг. и на период до 2030 г." в 2021 г. предлагается направить 20,9 млрд руб. (-12,8%), в 2022 г. - 21,8 млрд руб. (-12,3%), в 2023 г. - 22 млрд руб. (+0,7).