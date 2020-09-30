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Падение выпуска продукции и услуг в РФ в августе замедлилось до 5,2%

Падение выпуска продукции и услуг в РФ в августе замедлилось до 5,2%
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2020 года упал на 5,2% в годовом выражении, сообщил в среду Росстат

В июле было зафиксировано падение на 5,7% (оценка уточнена с 5,9%), в июне - на 8,1%, в мае - на 10,6%, в апреле - на 10%. В марте отмечался рост на 0,6% в марте, в феврале - на 3,5%, в январе - на 1,7%.

За январь-август 2020 года снижение выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности, по данным Росстата, составило 4,4%.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

В августе 2020 года промпроизводство в РФ упало на 7,2% в годовом выражении после падения на 8,0% в июле (за январь-август - снижение на 4,5%).

Грузоперевозки сократились в августе на 5,2% после падения на 8,4% в июле (за 8 месяцев - снижение на 6,2%).

Оборот розничной торговли в годовом выражении уменьшился в августе на 2,7% после снижения на 1,9% в июле (за 8 месяцев - снижение на 5,1%), оптовая торговля в августе сократилась на 2,1% после роста на 1,5% в июле (за 8 месяцев - снижение на 1,0%).

Объем производства продукции сельского хозяйства вырос в августе на 4,4% после роста на 4,0% в июле (за 8 месяцев - рост на 4,2%).

Объем работ в сфере строительства в августе снизился на 0,6% после снижения на 0,2% в июле (сокращение за 8 месяцев на 0,5%).

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