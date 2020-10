Токийская биржа приостановила торги на весь день впервые с 1999 года

Большинство рынков акций АТР закрыты по случаю праздников

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Торги на Токийской фондовой бирже были приостановлены в четверг в связи со сбоем в системе, в то время как большинство рынков АТР закрыты по случаю государственных праздников.

Токийская биржа приостановила все торги, включая Nikkei 225. Это первый случай, когда торги были приостановлены на весь день, с тех пор, как биржа перешла на полностью компьютеризированную систему торгов в 1999 году.

Оператор биржи Japan Exchange Group Inc. сообщил, что проблема не связана с вопросами кибербезопасности, признаков хакерской атаки не обнаружено. Причиной приостановки торгов оператор назвал сбой в работе оборудования, связанного с передачей данных о котировках. Сообщается, что переключение на резервное оборудование не было проведено надлежащим образом, в результате чего биржа не смогла продолжить функционировать.

Проблема была обнаружена за два часа до открытия рынка. Оператор бирж сообщил, что торги планируется возобновить в пятницу.

По словам исполнительного директора по инвестициям в ценные бумаги Fukoku Mutual Life Insurance Ичиро Ямады, биржа должна надлежащим образом объяснить, что привело к приостановке торгов. "В противном случае доверие к рынку может пошатнуться", - цитирует Dow Jones слова эксперта.

Фондовый рынок Осаки открыт, котировки фьючерсов, привязанных к индексу Nikkei 225, растут, позволяя предположить, что трейдеры не ожидают масштабных сбоев, которые могут ударить по ценам на акции. По словам Ямады, приостановка торгов может негативно сказаться на работе трейдеров, придерживающихся краткосрочной стратегии торговли, но не повлияет на долгосрочных инвесторов.

Индекс Танкан, оценивающий уровень деловой уверенности крупных компаний японской обрабатывающей промышленности, в третьем квартале составил минус 27 пунктов по сравнению с минимумом за 11 лет на уровне минус 34 пункта кварталом ранее. Между тем показатель не оправдал ожиданий экспертов, в среднем прогнозировавших его значение на уровне минус 23 пункта, согласно Trading Economics.

Биржи Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи - в связи с праздником Чхусок.

Южнокорейский экспорт подскочил на 7,7% по сравнению с годом ранее, до $48 млрд в сентябре 2020 года, рост был зафиксирован впервые за семь месяцев и стал самым активным с октября 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем показателя на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,3%.

Бумаги National Australia Bank подорожали на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,1%, Westpac Banking Corp. - на 0,5%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,2%.

Котировки ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросли на 2,3% и 1,5%.