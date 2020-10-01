В "Газпроме" появился новый департамент

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новый департамент (353), отвечающий за переработку, создан в составе администрации ПАО "Газпром", сообщили "Интерфаксу" несколько источников в отрасли.

Департамент появился в составе блока производства и маркетинга, курируемого зампредом Виталием Маркеловым.

Начальником департамента 353 стал Юрий Лебедев - генеральный директор ООО "Газпром переработка Благовещенск" (инвестор и заказчик проекта строительства Амурского газоперабатывающего завода).

Ранее функционал переработки газа курировал департамент маркетинга (614, затем 314).

Юрий Лебедев родился в 1976 году. Окончил Казанский государственный технологический университет по специальности "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов".

В 1999 году начал трудовую деятельность по профессии оператор технологических установок пятого разряда на Сургутском заводе по стабилизации конденсата. Занимал должности начальника смены службы главного технолога, начальника установки моторных топлив, начальника отдела новой техники и технологии, начальника технического отдела.

С 2007 года - начальник технического отдела ООО "Газпром переработка", с 2008 года - начальник инженерно-технического центра - заместитель главного инженера по перспективному развитию ООО "Газпром переработка", с 2009 года - заместитель начальника управления - начальник отдела управления по переработке газа, газового конденсата, нефти ОАО "Газпром", с 2015 года - заместитель начальника департамента 333 - начальник управления ПАО "Газпром". С апреля 2019 года - генеральный директор ООО "Газпром переработка Благовещенск".