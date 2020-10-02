Суд отказал инвесторам в первом иске к Мосбирже по фьючерсам на WTI

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу отказал в иске частным инвесторам к ПАО "Московская биржа" из-за приостановки торгов фьючерсами на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX) в апреле 2020 года, а также расчета контракта по цене минус $37,63 за баррель, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Арбитражный суд Москвы решил в удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть оспорено в месячный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд", - зачитал решение судья.

Это первый иск, который был подан к бирже по поводу ситуации с фьючерсами на нефть. Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается еще два: коллективный иск на 51 млн рублей и одиночный иск от пострадавшего инвестора.

Иск от пяти физических лиц к Мосбирже, который рассматривался в пятницу, был подан 18 июня. Сумма требований составляла 288,2 тыс. рублей. Третьими лицами выступают "дочка" биржи - "Национальный клиринговый центр" (НКЦ), брокеры БКС, "Открытие брокер" и Альфа-банк. На заседании в пятницу в качестве соисцов присоединились еще 11 инвесторов. Таким образом, количество истцов выросло до 16 человек. При этом суд о отказал в привлечении ВТБ, "Атона" и "Финама" в качестве третьих лиц. Как сообщил "Интерфаксу" представитель истцов, исковые требования увеличились примерно на 40 млн рублей.

Истцы требовали признать незаконными действия биржи в отношении организации торгов контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil, неизменение размеров гарантийного обеспечения по этим фьючерсам, а также неизменение нижней границы цен и невозобновление торгов по этим контрактам. Истцы также не согласны с ценой экспирации фьючерсов по цене минус $37,63 за баррель.

Как сообщалось, 20 апреля в 19:23 МСК цена торгуемого на Мосбирже фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможности совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем указанная нижняя граница. При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32. "Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).

Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", пояснила тогда биржа. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.