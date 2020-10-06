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Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в сентябре выросли на 3,4%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в сентябре 2020 года выросли на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 154,41 тысяч штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

В январе-сентябре текущего года было продано 1 млн 94 тыс. 805 автомобилей, что ниже показателя за тот же период 2019 года на 13,9%.

Как отметил процитированный в сообщении АЕБ глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель, сентябрь - традиционно удачный для авторынка месяц.

"Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже второй месяц подряд в этом году рынок продемонстрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать результаты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9%", - сказал Штэрцель.

На фоне положительной динамики российского авторынка АЕБ обновила его прогноз на 2020 год. По итогам I полугодия ожидалось, что он снизится в годовом выражении на 23,9% и составит 1,339 млн шт.

"Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, новый прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ более позитивен: 1,552 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом", - отметил Штэрцель, процитированный в сообщении ассоциации.

АЕБ

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