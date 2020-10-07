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Рубль скорректировался вверх к доллару и евро на старте торгов после снижения накануне

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду утром; рубль корректируется вверх к бивалютной корзине после снижения накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,11-78,26 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,19 руб./$1 (-27,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,92 руб./EUR1 (-15,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,97 копейки к уровню закрытия вторника, до 84,37 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,19 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 60,09 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов, поддержку рублю оказывают продажи валюты ЦБ РФ (5,4 млрд в день в рамках регулярных и дополнительных продаж). Накануне снижение интереса инвесторов было вызвано решением президента США Дональда Трампа не проводить переговоры о новом пакете экономических стимулов до президентских выборов, запланированных на 3 ноября. Об этом он сообщил в твиттер.

Трамп пояснил, что попросил лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла вместо переговоров с демократами по мерам стимулирования экономики сконцентрироваться на утверждении кандидатуры Эми Кони Бэрретт членом верховного суда США.

Демократы и республиканцы в течение долгого времени пытались найти компромисс по мерам поддержки экономики.

Демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, в сентябре подготовили новый пакет мер поддержки экономики объемом $2,2 трлн, предусматривающий, в частности, возобновление выплат безработным в размере $600 в неделю.

Предыдущий план демократов, одобренный Палатой представителей в мае, предусматривал меры поддержки экономики общей стоимостью $3,4 трлн.

Республиканцы в Сенате в сентябре представили свой пакет стимулов - объемом $1,55 трлн.

Многие законодатели - как демократы, так и республиканцы, сходятся во мнении относительно необходимости новых стимулирующих мер, однако расходятся в том, какой именно объем мер необходим.

Ранее во вторник председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

В среду трейдеры ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются, продемонстрировав уверенный рост по итогам двух предыдущих торговых сессий.

Нефть

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в среду уменьшилась на 0,8% - до $42,31 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,3%, до $42,65 за баррель, после скачка на 5,1% днем ранее.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,08% -до $40,23 за баррель. Во вторник фьючерсы подорожали на 3,7% - до $40,67 за баррель. Днем ранее их рост составил 5,9%.

Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Дельта", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

Помимо этого, трейдеры в среду ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30.

Московская биржа

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