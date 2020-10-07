Форум "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" пройдет в онлайн-формате 29-30 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Форум "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил инвестиционный банк.

Форум состоится 29-30 октября.

Традиционно форум "Россия зовет!", одно из центральных мероприятий российской деловой повестки, посещает президент РФ Владимир Путин: как рассказывал предправления ВТБ Андрей Костин, об участии в форуме он попросил главу государства, когда инвестбанковский бизнес группы только создавался. В этот раз, как ожидается, президент может выступить с видеообращением к участникам форума "ВТБ Капитала".