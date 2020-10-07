Экспорт легковых автомобилей из РФ за 8 месяцев упал на 45%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экспорт легковых автомобилей из РФ в январе-августе 2020 года рухнул на 45% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 40,4 тысяч штук, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В стоимостном выражении падение за 8 месяцев составило 42,1% к тому же периоду прошлого года, до $609,4 млрд.

В августе на экспорт было отправлено 3,8 тыс. легковых автомобилей (-36,6% к июлю 2020 г.) на $58,6 млн (-33,4%).

Экспорт грузовиков в январе-августе 2020 г. снизился на 16,3%, до 7,3 тыс. единиц на $186 млн (-15,1%). При этом в августе 2020 г. было экспортировано 0,9 тыс. грузовиков (+25,2% к июлю 2020 г.) на $19,7 млн (+4,2%).

Импорт легковых автомобилей в РФ за 8 месяцев упал на 34,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 129,7 тыс. на $2,9 млрд (-43,5%). В августе в РФ было ввезено 18,5 тыс. машин (+8,3% к июлю 2020 г.) на $396,1 млн (+10,3% к июлю 2020 г.)

Импорт грузовиков в январе-августе был на уровне 12,4 тыс. шт. на $647,7 млн: в количественном выражении падение достигло 33,5%, в стоимостном - 50,3%. В августе импорт составил 2,1 тыс. грузовиков на $81,9 млн (+18% и -15,9% к июлю 2020 г. соответственно).

Импорт частей и принадлежностей моторных транспортных средств в январе-августе 2020 г. упал на 19,8% по сравнению с тем же периодом 2019 г., до 724,7 тыс. тонн на $4,53 млрд (-22,3%). При этом в августе в РФ было ввезено 95,9 тыс. тонн компонентов на $564,8 млн (+1,1% и -2,5% к июлю 2020 г. соответственно).