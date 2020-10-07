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Белоруссия возобновила поставки нефтепродуктов в РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Белорусская нефтяная компания" (БНК, спецэкспортер нефтепродуктов) с начала октября возобновила поставки нефтепродуктов в Россию, сообщил заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем "Белоруснефти", председатель наблюдательного совета БНК Сергей Каморников.

"Могу подтвердить, что поставки белорусских нефтепродуктов в РФ возобновлены. Продажи осуществляются БНК с участием дочерней компании в Смоленске. За 1-5 октября мы продали в Россию дизтопливо производства Мозырского НПЗ и "Нафтана" - свыше 25 тысяч тонн. При этом все поправки (премия к международным котировкам - ИФ) выше, чем при поставках на украинский рынок", - сказал Каморников, слова которого приводит белорусский портал TUT.BY.

Белоруссия Россия

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