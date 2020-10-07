Рубль вечером слабо изменился к доллару и евро

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Доллар немного снижается, евро перешел к небольшому повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений на внешних рынках.

Курс доллара США составил 78,29 руб. в 19:00, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,13 руб., подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,1 копейки - до 84,52 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти. Поддержку ему в течение дня оказывали повышенные продажи валюты ЦБ РФ, аукционы Минфина РФ по продаже ОФЗ и снижение рисков вовлечения России в конфликт на территории Нагорного Карабаха.

В центр внимания трейдеров вновь вернулись переговоры о новых бюджетных стимулах в США, курс которых меняется вслед за изменением настроения президента страны Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин вернулись к обсуждению нового пакета стимулирующих мер в среду после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что хотел бы принятия пакета Конгрессом.

Накануне Трамп заявил, что не намерен вести переговоры с Конгрессом по очередному пакету мер поддержки экономики до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не откажется от стимулирующих мер до тех пор, пока кризис, вызванный пандемией COVID-19, не закончится, обещает председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

"Макроэкономические стимулы в еврозоне были решительными и направлены на защиту производительности и занятости, - заявила Лагард в интервью Harvard International Review, опубликованном в среду. - Мы должны остерегаться преждевременного сворачивания этих мер поддержки".

Ранее в интервью The Wall Street Journal Лагард заявила, что ЕЦБ готов принять новые меры для содействия восстановлению экономики еврозоны, в том числе опустить базовую процентную ставку по депозитам, находящуюся в настоящее время на уровне минус 0,5% годовых.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

В среду трейдеры ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы.

Министерство финансов России в ходе первичного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) 7 октября установило новый рекорд привлечения денежных средств, продав на двух первичных аукционах бумаги на общую сумму 345,73 млрд рублей по номиналу (17,3% квартального плана) при спросе 368 млрд рублей. При этом объем размещения на первом аукционе составил рекордную для одного аукциона величину - 315,73 млрд рублей.

На первом аукционе Минфин предложил ОФЗ-ПК серии 29013 с погашением 18 сентября 2030 года в рамках доступного остатка (338,263 млрд рублей). Всего было продано бумаг на общую сумму 315 млрд 730 млн рублей, средневзвешенная цена составила 95,4133%.

На втором аукционе был продан весь выставленный на продажу пакет ОФЗ-ПД серии 26234 с погашением 16 июля 2025 года на сумму 30 млрд рублей по номиналу при спросе 51,69 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 97,0123% от номинала, что соответствует доходности 5,28% годовых.

Обязательства России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности не распространяются на непризнанный Нагорный Карабах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", - сказал Песков журналистам в среду. Он отметил, что Россия несет обязательства перед Арменией как членом ОДКБ в плане обеспечения безопасности.

"Если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, в этом случае страны участники договора имеют обязательство встать на защиту такого государства", - сказал он. Песков также опроверг информацию, что конфликт в Нагорном Карабахе перешел на территорию Армении. "Нет, такая информация не подтверждается", - сказал он.

Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности будет исполнять все свои обязательства, у Армении на этот счет нет вопросов, в свою очередь заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого Договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - сказал президент РФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Путин добавил: "Как вы знаете, я - в постоянном, живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, в первой половине недели торги в рублевых парах проходили при повышенной волатильности, и если в понедельник рубль слабел, то уже в среду он сумел восстановить позиции. "Фундаментальный фон вокруг российской валюты складывается позитивный, операции Минфина начиная с 7 октября вырастут более чем вдвое в связи с удешевлением нефти, к этому стоит добавить операции ЦБ в рамках сделки по продаже Сбербанка в эквиваленте 2,9 млрд рублей в день. Геополитические риски сохраняются, однако в отсутствие нового выраженного негатива курс в среднесрочной перспективе вблизи 76 руб./$1 выглядит реалистичным, однако до конца недели рубль вряд ли существенно укрепится", - подчеркивает Кадулин.

По его словам, среди предстоящих событий наиболее интересной видится публикация протоколов заседания ФРС в среду вечером. "Несмотря на некоторые изменения в состоянии экономики с даты события, рынкам по-прежнему интересен взгляд руководителей регулятора на перспективы экономики и новые стимулирующие меры, а также конкретика относительно обновленного подхода к таргетированию инфляции. Конец недели не порадует способными повлиять на торги макрособытиями, в связи с чем распространение коронавируса и геополитика выйдут на первый план", - говорит Кадулин.

"Минфин со среды начал продавать валюту на внутреннем рынке капитала объемом вдвое больше, чем было за прошедший отчетный период. Об этих намерениях было известно еще в начале недели, тогда же инвесторы эмоционально отыграли эти новости. Сегодня в валютном секторе есть спрос на нацвалюту на фоне успешных аукционов по продаже ОФЗ вкупе с расширением долларовой ликвидности, и рубль движется в позитивном ключе, в противовес внешнему фону и сырьевой динамике. Долларвечером стоит выше 78 рублей и сохраняется в рамках 77,75-78,50 рублей. На слишком бурное укрепление российской валюты рассчитывать не имеет смысла - фундаментально рубль все равно слаб, как ни крути. Однако кратковременные отскоки закономерны и нужны. Евро стоит чуть выше 92 рублей, вечером почти не меняет своего положения и сохраняет за собой диапазон 91-93 рублей", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Волатильность вблизи исторического минимума по рублю будет оставаться повышенной, хотя пара "доллар-рубль" продолжает двигаться в растущем техническом коридоре. Основные факторы, влияющие на курс рубля, связаны с Беларусью, Навальным и Карабахом и продолжат вносить (зачастую непропорционально) высокий вклад в волатильность рубля вплоть до их разрешения. Джокером останется возможное влияние победы демократов одновременно на выборах президента и Конгресса в США на курс российской валюты. Жесткая предвыборная риторика вполне может смениться прагматизмом", - подчеркивает руководитель инвестиционного направления департамента по работе с состоятельными клиентами Московского кредитного банка Валентин Журба.

Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени снизилась на 2,34% - до $41,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 2,7% - до $39,57 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 октября, увеличились на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), появившиеся накануне, показали более существенный рост - на 951 тыс. баррелей.

ЦБ РФ 5 октября продал валюту на 5,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе совокупный объем продажи валюты составил 18,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 рублей в день.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 октября на 41,98 копейки, до 78,0921 руб. за доллар, и уменьшил курс евро на 70,55 копейки, до 91,8129 руб. за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в среду на 8,67 копейки по отношению ко вторнику и составил 78,1766 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 0,91 копейки и составил 78,1951 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 772,104 млн, из которых $557,04 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 215,064 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 36,56 копейки, до 91,9909 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 14,2 копейки и составил 91,9778 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR357,556 млн, из которых EUR168,603 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR188,953 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,45% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась также на 2 б.п. - до 4,52% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 4,67% годовых.