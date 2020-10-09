Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:20Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 445 067+288 841

Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом

Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом
Фото: Reuters

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в пятницу составила $43,25 за баррель, что на $0,09 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,35 (3,2%), до $43,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $41,14 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже уровня предыдущей сессии. В среду, 7 октября, фьючерсы подорожали на $1,24 (3,1%) - до $41,19 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

"Приостановка значительной части добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Дельта" является одной из ключевых причин подъема цен на нефть на этой неделе, - отметил главный аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. - Опасения, связанные с недостаточной дисциплиной в выполнении условий соглашений странами ОПЕК, нивелируются снижением предложения на рынке из-за урагана".

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне, 8 октября, норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

Brent WTI Норвегия Луизиана США Equinor

Новости

ЦБ РФ отозвал лицензию у банков "Майский" и "Прохладный"

"Известия" узнали о возможном запуске оплаты по биометрии в кафе и магазинах

CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР

CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР

Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет

Посещаемость IKEA в РФ за год упала почти на треть на фоне локдауна

Посещаемость IKEA в РФ за год упала почти на треть на фоне локдауна

Всемирный экономический форум - 2021 пройдет в мае в швейцарском Люцерне

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"
Протесты в Бишкеке

В Киргизии остановлена работа системы SWIFT

"Газпром" обжалует "беспрецедентный" штраф польского регулятора UOKiK

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');