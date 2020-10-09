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WarnerMedia сократит несколько тысяч сотрудников

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - WarnerMedia, подразделение американской телекоммуникационной компании AT&T, реструктуризирует штат, чтобы сократить на 20% расходы в связи с падением доходов в условиях пандемии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Экономический кризис

По их данным, пересмотр состава сотрудников начнется в ближайшие недели и приведет к сокращению нескольких тысяч рабочих мест в студиях Warner Bros. и на телеканалах HBO, TBS и TNT.

Конкуренты компании, в числе которых Walt Disney Co. и NBCUniversal, в последние месяцы также стали сокращать рабочие места на фоне проблем в отрасли.

"Как и все остальные представители индустрии развлечений, мы не в состоянии противостоять существенным последствиям пандемии", - сказал представитель WarnerMedia, добавив, что компания переориентирует свои операции, чтобы сфокусироваться на возможностях для роста.

Это вторая волна масштабных сокращений для компании. В августе WarnerMedia сократила более 500 рабочих мест в студии Warner Bros.

Ранее в текущем году штат WarnerMedia составлял почти 30 тыс. человек, сказал один из источников. В ее материнской компании по состоянию на конец июня работали 243 тыс. человек, однако общее количество персонала стало сокращаться в последние годы.

WSJ сообщила в августе, что NBCUniversal начала сокращать рабочие места в ряде подразделений, включая спортивные телеканалы, кабельное телевидение, вещательные сети, киностудию и тематические парки.

В свою очередь, Walt Disney в конце сентября сообщил о планах сократить 28 тыс. сотрудников тематических парков в США на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Это объявление было сделано вскоре после того, как власти Калифорнии сигнализировали, что парк развлечений Disneyland Resort, вероятно, останется закрытым в обозримом будущем из-за опасений, связанных с COVID-19.

WarnerMedia США коронавирус Walt Disney NBCUniversal HBO TBS TNT

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