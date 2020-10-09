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Рубль вечером вырос к доллару и евро на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 76,79 руб./$1 в 19:00, что на 57,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,74 руб./EUR1, подешевев на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,74 копейки - до 83,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне перешедшей к росту нефти и надежд глобальных инвесторов, что США все же смогут принять очередной крупный пакет стимулирующих мер в скором времени. Поддержку рублю оказало и снижение напряженности относительно степени жесткости антироссийских санкций, которые европейские страны намерены ввести из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщил Bloomberg, Белый дом, ранее на этой неделе заявивший о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету, изменил свою тактику. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении подписать несколько законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики, все же склоняется к необходимости принятия полномасштабного пакета стимулирующих мер.

В среду стало известно, что Франция и Германия разработали санкционный список, в который, по данным СМИ, входит девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который считается местом создания в советские времена отравляющего вещества "Новичок".

Санкции будут рассматриваться на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится 12 октября в Брюсселе.

"Есть предложение Франции и Германии. Оно уже обсуждалось в рабочей группе Совета ЕС. Министры могут принять политическое решение по этому вопросу. Но списка (подпадающих под санкции лиц и организаций) на этом заседании пока не будет", - сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза на условии анонимности.

Он добавил, что в будущий список, по которому в дальнейшем будет принято юридическое решение, могут войти физические и юридические лица.

Позднее, 15-16 октября, эта тема будет обсуждаться на саммите ЕС. Санкции в случае утверждения будут предусматривать замораживание активов в ЕС фигурантов списка, а также запрет для них на посещение стран Евросоюза.

По информации СМИ, Германия не стала в свете произошедшего с Навальным пересматривать отношение к проекту газопровода "Северный поток 2".

Комментарии аналитиков

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль нашел уверенную поддержку, в результате чего пара "доллар-рубль" смогла "пробить" вниз уровень 77 рублей за доллар. "Настроения инвесторов улучшились – Дональд Трамп склоняется подписать полномасштабный пакет стимулирующих мер для поддержки восстановления американской экономики, а из ФРС доносятся позитивные комментарии о готовности увеличить выкуп бондов. К тому же на локальном рынке чувствуется приток игроков, кривая ОФЗ за неделю показала существенное движение вниз, а Минфин в среду вновь установил рекорд, разместив рекордный объем флоутеров в размере 315,37 млрд рублей", - отмечает Наумова.

"Российская валюта в пятницу продолжает позитивную динамику четверга и укрепляется на фоне растущего аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов. Это привлекает иностранный капитал в российский госдолг, чему также способствует подросшая накануне нефть. Наш умеренно позитивный взгляд на рубль сохраняется, мы ожидаем укрепления, в том числе на фоне увеличения объема операций ЦБ и Минфина. Усилившиеся накануне связанные с возможным отравлением Навального санкционные риски также могут локально сказаться на курсе, однако их влияние будет ограниченным в связи с распространением санкций на отдельных лиц без влияния на экономику", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть перешли к повышению и завершают неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в пятницу увеличилась на 0,3% - до $43,47 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,29% - до $41,31 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала более чем на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

"Ураган "Дельта" в Мексиканском заливе и забастовка рабочих в Норвегии - все это создает краткосрочную угрозу предложению нефти, вызывая рост цен. С фундаментальной точки зрения мы сохраняем скептический взгляд на рынок нефти, отмечая слабость спроса на фоне неравномерного восстановления мировой экономики и ухудшения ситуации с коронавирусом в мире. На сегодня ожидаем нефть Brent в зоне $42-44 за баррель. По мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки ждем возврата цен в $38-40 за баррель", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

ЦБ РФ в среду, 7 октября, продал валюту на 8,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты увеличился в 1,6 раза по сравнению с понедельником и вторником, когда он составлял 5,4 млрд рублей в день. На предыдущей неделе совокупный объем продажи валюты составил 18,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 рублей в день.

Иностранные участники в период наибольшей волатильности российского валютного рынка только за три торговых дня (23-25 сентября) купили валюту почти на $4 млрд (на биржевом и внебиржевом рынках), говорится в комментарии ЦБ РФ по ликвидности.

Ранее ЦБ сообщил, что нерезиденты и дочерние иностранные банки в середине сентября 2020 года перешли от нетто-продаж (в первой половине месяца) к нетто-покупкам иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке. В совокупности за месяц эти участники приобрели валюту в рублевом эквиваленте на 88,5 млрд рублей (по текущему курса порядка $1,1 млрд).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 88,73 копейки, до 77,0284 руб./$1, и уменьшил курс евро на 98,27 копейки, до 90,7163 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 66,62 копейки по отношению к четвергу и составил 77,0415 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 64,28 копейки и составил 77,0262 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 435,686 млн, из которых $825,046 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 610,64 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 68,16 копейки, до 90,875 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 44,5 копейки и составил 90,8604 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR425,691 млн, из которых EUR181,742 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR243,949 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,45% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,48% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом и остались на отметках 4,53%, 4,64% и 4,68% годовых соответственно.

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