Египет вернулся на первое место по закупкам российской пшеницы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Египет в июле-сентябре вышел на первое место по закупкам российской пшеницы, увеличив их в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, рост произошел за счет массированных закупок со стороны GASC (госагентство по закупкам зерна) в сентябре. Всего с июля по сентябрь Египет импортировал 2,44 млн тонн российской пшеницы против 1,66 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Турция, лидировавшая в прошлом сезоне, переместилась на второе место и сократила закупки из РФ на 20%, до 2,4 млн тонн. Это произошло на фоне снижения импорта пшеницы в целом, отметил Павенский.

По его словам, существенный прирост отмечен в экспорте в Бангладеш – в 1,7 раза, до 1,06 млн тонн. Азербайджан при отсутствии поставок в эту страну из Казахстана увеличил закупки в 1,2 раза, до 663 тыс. тонн. На пятом месте – Нигерия, закупившая 599 тыс. тонн (на 21% больше). На шестое вышли Филиппины, нарастившие импорт российской пшеницы в 4,7 раза, до 540 тыс. тонн.

Кроме того, значительно увеличили закупки в РФ Сенегал – в 4,4 раза, Шри-Ланка – в 7,4 раза, Бразилия – в 6 раз. С нулевого значения до 189 тыс. тонн нарастила импорт Саудовская Аравия, до 87 тыс. тонн – Финляндия. После долгого перерыва возобновились поставки пшеницы в Таиланд, Мавританию, а также в Пакистан, который впервые за пять лет испытывает потребности в импорте пшеницы на фоне резкого роста внутренних цен на муку и хлеб.

В целом экспорт пшеницы в июле-сентябре составил 13 млн тонн, что на 6% выше показателя аналогичного периода 2019 года (12,26 млн тонн).

Как считает Павенский, в целом в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) экспорт пшеницы вне стран ЕЭАС на фоне высокого валового сбора и снижения конкуренции со стороны стран ЕС и Украины может достичь 38 млн тонн против 31 млн тонн годом ранее. Это будет второй результат после 2017/2018 сельхозгода, когда он составил почти 41 млн тонн.

Экспорт ячменя увеличился в основном за счет поставок в Саудовскую Аравию – в 1,9 раза, до 1,146 млн тонн. На втором месте Иордания – 305 тыс. тонн (рост в 4,8 раза). Замыкающий тройку лидеров Иран сократил ввоз в 1,45 раза, до 216 тыс. тонн. В целом экспорт возрос более чем в 1,5 раза, с 1,24 млн тонн до 1,9 млн тонн за счет снижения поставок на мировой рынок ячменя из ЕС и с Украины.

Как прогнозирует Павенский, в текущем сельхозгоду экспорт ячменя из РФ без учета стран ЕАЭС может составить около 5,5 млн тонн против 4,2 млн тонн годом ранее. Это также может быть вторым результатом после 2017/2018 сельхозгода, когда было экспортировано 5,9 млн тонн ячменя.