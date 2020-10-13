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Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил почти 1,8 трлн рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2020 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1,778 трлн рублей, сообщил Минфин. Министерство перестало приводить оценку размера дефицита по отношению к объему ВВП.

Доходы составили 13,216 трлн рублей, или 64,2% к общему утвержденному объему на год, расходы - 14,994 трлн рублей (76,2%, или 63,2% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило 2,169 трлн рублей и (-) 391,23 млрд рублей.

Дефицит бюджета в сентябре был на уровне 209,4 млрд рублей (доходы - 1,528 трлн рублей, расходы - 1,737 трлн рублей).

Нефтегазовые доходы в январе-сентябре составили 3,854 трлн рублей (51,2% годового показателя), в августе - 447,06 трлн рублей, ненефтегазовые - 9,362 трлн рублей (71,6%) и 1,08 трлн рублей соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-сентябре доходы на 7 трлн 858,1 млрд рублей, или 59,7% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - на 3 трлн 217,5 млрд рублей (58,7%), другие федеральные органы - на 2 трлн 140,5 млрд рублей (109,8%).

Из основных статей расходов по уровню исполнения от годовых назначений по-прежнему лидируют социальная политика (4 трлн 768,9 млрд рублей, 81,6% от плана на год) и здравоохранение (928,09 млрд рублей, 71,3%), также высокий процент исполнения по расходам на ЖКХ - 281,8 млрд рублей (73,5%).

Расходы на национальную оборону за девять месяцев составили 2 трлн 190,3 млрд рублей (66,1%), на национальную безопасность – 1 трлн 473,1 млрд рублей (62,4%), на национальную экономику – 1 трлн 785,6 млрд рублей (51,1%), общегосударственные вопросы – 1,021 трлн рублей (31,9%), образование – 631,9 млрд рублей (62,3%).

Расходы на обслуживание госдолга составили 532,6 млрд рублей (59,4%).

Минфин

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