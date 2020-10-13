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Внешний долг РФ снизился до $461,2 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ в третьем квартале 2020 года уменьшился на $20,4 млрд, или на 4,2%, до $461,2 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Снижению долга в третьем квартале предшествовало его снижение в первом квартале на $35,5 млрд с $491,4 млрд, а затем увеличение на $25,6 млрд во втором квартале до $456,0 млрд.

В результате в январе-сентябре 2020 года внешний долг РФ уменьшился на $30,3 млрд, или на 6,2%.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, сокращение внешней задолженности страны с начала года произошло главным образом за счет уменьшения задолженности органов госуправления и прочих секторов преимущественно вследствие валютной переоценки.

Внешний долг РФ в 2019 году увеличился на $36,3 млрд, или на 8,0% - до $491,4 млрд с $455,1 млрд.

ЦБ РФ Банк России

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