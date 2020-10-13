Рынок акций РФ завершил торги откатом ниже 2830п по индексу МосБиржи

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после локального роста днем вслед за нефтью завершил торги распродажами на фоне снижения фондовых площадок Европы и США, индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги НЛМК, а лидерами роста стали выстрелившие более чем на 20% "префы" ПАО "Лензолото".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2829,23 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1156,11 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,7%.

Доллар стоит 77,09 рубля (-0,02 рубля), золото - $1897,3 за тройскую унцию (-1,6%).

Подешевели акции "НЛМК" (-2,7%), "Татнефти" (-2,6%), "Аэрофлота" (-2,5%), "Газпрома" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "ММК" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Россетей" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,3%), "Роснефти" (-1,3%), "Северстали" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,5% "префы"), "Газпром нефти" (-0,8%), банка ВТБ (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), Сбербанка (-0,3% и -1,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,3%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+3%), "Яндекса" (+2%), "Норникеля" (+1,1%), UC Rusal (+0,6%), "МТС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

Во вторник на "Мосбирже" без дивидендов торговались акции "Магнита" (+0,3%, до 4849,5 рубля; выплаты 158,89 рубля на акцию за 9 месяцев), "Распадской" (-1,3%, до 117,44 рубля; выплаты 2,7 рубля на акцию за первое полугодие) и "ФосАгро" (-0,04%, до 2853 рублей; выплаты 33 рубля на акцию за второй квартал).

"Префы" "Лензолота" выросли до 4600 рублей (+20,4%). Чистая прибыль ПАО "Лензолото" за январь-сентябрь 2020 года составила 20,029 млрд рублей против убытка в 167,215 млн рублей за 9 месяцев прошлого года, говорится в отчетности компании, опубликованной на официальном сайте.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, предвыборная гонка за пост американского президента находится в самом разгаре: по статистике, движение индексов США в этот период отличается повышенной волатильностью при явной восходящей тенденции акций. Высокие темпы распространения инфекции и риски второй волны пандемии не находят должного отражения в ценообразовании рисковых активов по причине высоких надежд на прогресс мировой фарминдустрии.

Цена Brent курсирует на комфортных уровнях выше $42 за баррель. Неспособность быстрого продвижения нефти дальше вверх обусловлена расширением производства нефти в Мексиканском заливе, Норвегии и Ливии. Однако на таком достаточно позитивном фоне российские акции продолжают испытывать давление продавцов. Санкционные угрозы в адрес страны от западных партнеров звучат все громче, в связи с чем инвесторы не торопятся с покупками.

Несмотря на фундаментальную привлекательность российских акций, о более высоких ценовых уровнях до деэскалации обстановки на внешней орбите говорить пока не приходится. Сильнее рынка во вторник выглядели представители потребительского сектора ("М.Видео", "Ленты", X5 Retail Group). Хорошим спросом пользовались бумаги АФК "Система" в ожидании размещения акций ее "дочки" Ozon на американском рынке. Явным аутсайдером вновь выступили бумаги "Аэрофлота" на фоне низких оценок стоимости компании в рамках допэмиссии бумаг, отмечает эксперт.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций во вторник оставался под давлением сообщений о том, что Евросоюз готов объявить санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Тем не менее, не ожидается никаких серьезных мер, которые негативно отразятся на российской экономике и инвестиционном профиле. Санкции скорее будут направлены на конкретных сотрудников ГРУ. На глобальных рынках может наблюдаться ротация из акций циклических компаний в бумаги технологического сектора, однако сильная торговая статистика Китая за сентябрь поддержала бумаги российского горно-металлургического сектора. Также сохранялся интерес к бумагам российских технологических компаний, особенно к распискам Mail.ru Group, которые, скорее всего, будут включены в расчетную базу индекса MSCI Russia в ходе квартального пересмотра индекса 10 ноября, отмечает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, с конца марта до конца августа рынок акций находился в "фазе роста", а на данный момент он корректируется. "Газпром" и многие другие акции в последние недели двигаются в рамках понижательных коридоров.

Внешнеполитические риски заметно снизились, за счет большого объема размещаемых ОФЗ денежные власти "поджали" ликвидность, и у валютных спекулянтов нет огромных ресурсов на то, чтобы играть против рубля. Фактор повторного торможения экономики из-за коронавируса также играет в пользу рубля, так как уменьшает импорт и поездки за границу.

Время покупать акции "широким фронтом" пока не пришло, но сейчас есть определенные основания для оптимизма. Возможно, что через несколько дней "рыночные качели" сильно качнутся в сторону "быков". Забастовка нефтяников в Норвегии закончилась, крупнейшее месторождение в Ливии возобновило работу, ураган "Дельта" миновал платформы в Мексиканском заливе, пандемия коронавируса не показывает признаков ослабления, однако при этом нефтяные цены не падают. Если после заседания техкомитета ОПЕК+ 15 октября и заседания министерского мониторингового комитета 19 октября не будет неприятных новостей, инвесторы будут смелее покупать российские нефтяные акции, считает Верников.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", во вторник инвесторы проявляли больше осторожности, обратив внимание на сообщение Johnson & Johnson (SPB: JNJ) о приостановке испытаний разрабатываемой компанией вакцины в связи с обнаружением пока неясного заболевания одного из участников. Компания пообещала предоставить результаты позднее. В Азии китайский и японский индексы подросли, а торги в Гонконге отменили в связи с бушующим в приморском городе тайфуном. Драйвером торгов в регионе выступила публикация данных о внешней торговле Китая за сентябрь, показавших бурный рост - экспорт вырос на 9,9% в годовом выражении, импорт прибавил еще более весомые 13,2% при околонулевом прогнозе. Показатели можно интерпретировать как признак восстановления мировой торговли.

В США индексы накануне выросли на 0,9-2,6% вслед за котировками акций ведущих технологических компаний (Nasdaq вырос на 2,6%), завершив в плюсе четвертую сессию подряд.

В центре внимания трейдеров – начавшийся сезон отчетности компаний за третий квартал текущего года, который, как надеются многие, покажет улучшение корпоративных прибылей, пишет The Wall Street Journal. По оценкам экспертов, прибыль компаний S&P 500 в минувшем квартале была на 20% ниже, чем годом ранее. Между тем в конце июня аналитики ожидали падения показателя на 25%. Во втором квартале прибыль компаний рухнула на 32%.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

Инвесторы также надеются, что демократы смогут получить контроль над Сенатом по итогам ноябрьских выборов. Это заложило бы фундамент для одобрения Конгрессом масштабного пакета новых мер поддержки домовладельцев и бизнеса в начале следующего года, пишет WSJ.

Последнее предложение по стимулам объемом около $1,9 трлн, сделанное Белым домом в субботу, не было поддержано ни демократами, которые посчитали его недостаточным, ни республиканцами, посчитавшими его чрезмерно дорогим.

Во вторник в Азии индексы подросли (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, Гонконгская фондовая биржа не работала из-за угрозы урагана) на данных о внешней торговле Китая, однако "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,5-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Экспорт Китая в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% год к году при прогнозах роста на 10%. Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Объем китайского импорта подскочил на 13,2% по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя - на 0,3%.

Оптимизм инвесторов поддержали сообщения о том, что некоторые азиатские страны, включая Сингапур, Японию и Таиланд, смягчают ограничения на поездки в связи со снижением новых случаев заражения коронавирусом, пишет Trading Economics.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году: ее снижение составит 4,1%, а не 6,6%, прогнозировавшиеся им в июне. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным в текущем году - 4,4% вместо ожидавшихся в июне 4,9%.

JPMorgan Chase, крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2020 года на 4%, немного сократив при этом выручку. Оба показателя, однако, превзошли прогнозы рынка.

Нефть во вторник отскакивает вверх после отката накануне; цена Brent к 18:50 находилась на $0,75 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $42,36 за баррель (+1,5% и -2,6% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $40,18 за баррель (+1,9% и -2,9% накануне).

После перебоев в работе, вызванных ураганом "Дельта", нефтегазовые производители начали восстанавливать добычу в Мексиканском заливе, пишет S&P Global Platts. По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено 69,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 91% днем ранее.

В то же время, в ближайшие недели возможны новые перебои в Мексиканском заливе, поскольку сезон ураганов продолжается.

Национальная нефтяная компания Ливии, в свою очередь, в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. б/с.

Мировой спрос на нефть вырастет на 5 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020.

Согласно базовому сценарию МЭА, после 2023 года спрос будет расти в среднем на 0,7 млн б/с до 2030 года, хотя последствия пандемии COVID-19 для экономики и торговли означают, что спрос в 2030 году останется ниже на 2 млн б/с, чем предполагалось год назад.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" "Россетей" (-3,4%), акции ПАО "ОР" (-3,2%), Petropavlovsk (-2,6%).

Выросли акции "М.Видео" (+6,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+3,1%), "Квадры" (+2,7% и +10,2% "префы"), "Акрона" (+1,6%), "префы" "Селигдара" (+1,4%), ГДР Mail.ru Group (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,181 млрд рублей (из них 9,086 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).