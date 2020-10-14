ЦБ РФ на заседании по ставке учтет те же факторы, что и в сентябре

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России не стал давать дополнительных сигналов перед заседанием совета директоров по ключевой ставке 23 октября: регулятор будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"На текущий момент материалы к совету директоров находятся в процессе разработки. Наверное, об этом говорить преждевременно", - сказал Заботкин, отвечая на вопрос, какие варианты решений по ставке совет директоров будет рассматривать на заседании в октябре.

Он также не стал оценивать, повысилась ли вероятность паузы на октябрьском заседании совета директоров. "В терминах вероятностей рассуждать о предстоящем решении - мы стараемся этого избегать, как вы знаете", - заявил зампред.

"С точки зрения факторов, которые влияют, это все те же факторы, на которые совет директоров обращал внимание в сентябре. То есть динамика текущей инфляции, безусловно, прогноз по развитию эпидемиологической ситуации (это заметно влияет на ожидания траектории экономики на ближайшие кварталы), также актуализация взглядов о том, что происходит с потенциалом экономики как российской, так и мировой на среднесрочном горизонте. При этом надо сказать, что мнение по потенциалу - это в большей степени мнение, нежели то, что можно количественно оценить из существующих данных", - добавил Заботкин.

Он подчеркнул, что значимого дополнительного проинфляционного риска для среднесрочного прогноза со стороны произошедшего ослабления курса рубля ЦБ не видит. "Курс находится в тех же диапазонах, в которых он находился в предыдущие шесть месяцев. Да, наверно, сейчас он ближе к верхней границе этого диапазона, нежели к нижней, и безусловно, это повлияет на краткосрочный прогноз инфляции в какой-то степени, но опять же в совокупности с другими факторами", - отметил Заботкин.

По его словам, степень переноса обменного курса в динамику цен зависит от уровня спроса, который в экономике формируется в конкретный момент времени. "На этот спрос, на поведение потребителей будет влиять то, что будет происходить в части развития эпидемиологической ситуации, поэтому на текущий момент это такая весьма многофакторная модель, которую мы еще раз детально оценим, представим на рассмотрение совета директоров. Исходя из этого, совет директоров будет принимать решение", - добавил он.

В 2021 году ЦБ по-прежнему видит превалирование дезинфляционных факторов, отметил Заботкин.

Совет директоров Банка России на заседании 18 сентября ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. ЦБ отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом он будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке 23 октября будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза и пресс-конференцией председателя. Доклад о денежно-кредитной политике планируется опубликовать 2 ноября.