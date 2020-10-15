В Татарстане перезапустят завод двигателей "Соллерс Форда" под линейку Ford Transit

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ООО "Соллерс Форд" (совместное предприятие группы "Соллерса" (51%) и Ford Motor Company (49%)) перезапустит завод двигателей в Татарстане, закрытый в прошлом году с уходом Ford с легкового рынка РФ, наладив на его мощностях серийный выпуск дизельных двигателей для легкого грузовика Ford Transit с 2023 года, сообщила компания.

"В рамках стратегии максимальной локализации производства автомобилей Ford Transit в России было принято решение перезапустить завод для выпуска дизельных двигателей. Данный шаг позволит нам обеспечить стабильность бизнеса в текущих условиях и укрепит наши позиции важного игрока в российской автомобильной промышленности", - цитирует пресс-служба "Соллерс Форд" гендиректора компании Адиля Ширинова.

Производитель получил от ФРП льготный заем в 500 млн рублей на закупку дополнительного оборудования для завода по программе "Комплектующие изделия".

"Привлеченные средства ФРП будут направлены на закупку необходимого дополнительного оборудования для механической обработки блоков цилиндров дизельных двигателей. Автоматизация производства будет налажена на чрезвычайно высоком уровне, что позитивно скажется на качестве выпускаемых двигателей", - отметили в компании.

В пресс-службе ПАО "Соллерс" уточнили, что средства ФРП будут вложены в организацию линии мехобработки блоков цилиндров.

"Завод двигателей будет использовать в своем производстве российское алюминиевое литье и выполнять все требуемые по постановлению 719 операции по механообработке базовых деталей двигателя. В то же время прорабатываются дополнительные расходы на локализацию других базовых деталей двигателя и алюминиевого литья, под которые будет привлекаться дополнительное финансирование", - уточнили в компании, не раскрыв планируемый объем инвестиций.

Завод двигателей "Соллерс Форд" занимает площадь 42 600 кв. м, он расположен в непосредственной близости к производству компании в Елабуге.

Производство двигателей Sigma 1.6 для легковых автомобилей стартовало на заводе в 2015 году и было приостановлено в 2019 году после реструктуризации компании – Ford принял решение уйти с легкового рынка РФ, развивать производство машин линейки Ford Transit. Завод стал первым подобным высокотехнологичным предприятием на территории России, автоматизация процессов производства которого составляла 95%, отмечают в СП.