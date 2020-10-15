Выпуск легковых машин в РФ в сентябре был лучшим с апреля 2019 года

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в сентябре 2020 года выросло на 5,7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до 142 тыс. штук, следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

До этого месячный рост производства в годовом выражении в 2020 году фиксировался лишь в июле (+3,9%, до 113 тыс. шт.) Производство лучше сентябрьского последний раз фиксировалось в апреле прошлого года - на уровне 148 тыс. автомобилей.

Относительно августа текущего года производство легковых машин выросло в 2,7 раза. За девять месяцев их выпуск упал в годовом выражении на 25,9%, произведено 848 тыс. автомобилей.

Производство грузовиков в сентябре осталось на уровне сентября 2019 года и составило 14,5 тыс. шт. (+0,2% в годовом выражении). К августу этого года рост составил 17,6%. За девять месяцев 2020 года производство снизилось на 16,5%, до 91,4 тыс. шт.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в сентябре снизился на 2,9% к сентябрю прошлого года, до 1,5 тыс. шт. При этом к августу 2020 года производство выросло в 1,5 раза. По итогам девяти месяцев выпуск сократился на 8,7%, за этот период произведено 9,9 тыс. автобусов.

Двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в сентябре 2020 года было выпущено на 7,6% меньше, чем годом ранее - 29 тыс. шт. По сравнению с августом 2020 года рост производства составил 63,9%. По итогам девяти месяцев года производство сократилось на 15,6%, до 205 тыс. шт.

Выпуск автомобильных кузовов в сентябре 2020 года рухнул в годовом выражении на 78,4% и составил 2,8 тыс. шт., к августу текущего года - вырос на 19,8%. За девять месяцев производство упало на 89%, до всего 19 тыс. шт.

Основными производителями легковых машин в РФ являются ПАО "АвтоВАЗ", группа "Соллерс" ("УАЗ", СП с Ford и Mazda), калининградский "Автотор", ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге), грузовых - ПАО "КАМАЗ", группа "ГАЗ" и автозавод "Урал".