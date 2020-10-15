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Падение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 5%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Темпы падения промышленного производства в РФ в сентябре в годовом выражении ускорились до 5%, следует из опубликованных в четверг данных Росстата.

Росстат улучшил оценку динамики промпроизводства за 2019-2020 гг. В результате ретроспективного пересчета показатели по каждому месяцу (в годовом выражении) за этот период улучшены в диапазоне 0,4-3 п.п. Динамика в пандемических марте-июле пересчитана в среднем на 2 п.п., а в августе - сразу на 3 п.п.

Промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 5%, после падения на 4,2% в августе (7,2% по предыдущей оценке), на 5,9% (8,1%) в июле, на 7,1% (9,4%) в июне, на 7,9% (9,6%) в мае, снижения на 4,5% (6,6%) в апреле, повышения на 2,4% (0,3%) в марте, на 4,8% (3,3%) в феврале и на 1,5% (1,1%) в январе.

Таким образом, согласно новым данным Росстата, пиковое значение спада промпроизводства на фоне противоэпидемиологических ограничений не превысило 7,9%, тогда как до пересчета оно составляло 9,6%.

За январь-сентябрь 2020 года промышленность РФ снизилась на 2,9% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

На фоне цифр падения в сентябре ожидания экономистов выглядят более пессимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за сентябрь на 6,1%.

В сентябре 2020 года по сравнению с августом промышленное производство осталось на том же уровне, с исключением сезонности снижение составило 0,2%.

Росстат

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