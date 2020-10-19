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"Детский мир" запустил собственный маркетплейс в полном масштабе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ГК "Детский мир", крупнейший в России и Казахстане розничный оператор торговли детскими товарами, запустил собственный маркетплейс в полном масштабе, сообщает компания.

"Компания развернула маркетплейс на все категории, включая одежду и обувь, игрушки и игры, товары для новорожденных и зоотовары. В среднесрочной перспективе планируется увеличение ассортимента до 2,4 млн позиций", - говорится в пресс-релизе.

В ноябре 2019 года "Детский мир" запустил пилотную версию для одежды и обуви. За тестовый период ассортимент маркетплейса превысил 50 тыс. товарных наименований с учетом размерного ряда. Компания начала долгосрочное сотрудничество с локальными и иностранными брендами, включая Acoola, Gulliver, Kapika, Kerry, "Котофей".

Согласно сообщению, "Детский мир" предлагает привлекательные условия для партнеров-поставщиков по модели 3PL, включая конкурентную фиксированную комиссионную ставку и использование существующей логистической инфраструктуры. Для поставщиков на онлайн-площадке создан личный кабинет со всеми необходимыми функциями: создание и управление ассортиментом, аналитическая отчетность, управление ценой. Компания планирует расширить функциональность и внедрить систему управления промоактивностью, финансовую отчетность и операционную аналитику.

Получить заказ можно любым удобным способом: самовывоз или курьерская доставка. Программа лояльности "Детского мира" полностью интегрирована в сервис маркетплейса, что позволяет пользоваться всеми ее преимуществами.

"Широта ассортимента – это важное конкурентное преимущество любого интернет-магазина, поэтому полноформатный запуск маркетплейса является одним из ключевых направлений в нашей стратегии, - заявила генеральный директор ГК "Детский мир" Мария Давыдова, слова которой приведены в пресс-релизе.

Она отметила, что использование существующей логистической и розничной инфраструктуры, а также низкие маркетинговые и операционные затраты в компании воспринимают как возможность реализовать проект эффективнее конкурентов. На первом этапе "Детский мир" сосредоточится на всех детских категориях и зоотоварах. В дальнейшем компания планирует тестировать смежные категории, выходя за рамки детского ассортимента, но учитывая направленность бренда.

На конец сентября сеть группы объединяла 810 магазинов, в том числе 792 магазина "Детский мир", 13 магазинов "Зоозавр" и пять магазинов сверхмалого формата "ПВЗ Детмир".

Детский мир

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