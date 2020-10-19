Рынок акций начал неделю с консолидации под уровнем 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок в ожидании новостей от Федрезерва и ЕЦБ, а также мониторингового комитета ОПЕК+; индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля закрепился под отметкой 2800 пунктов, при этом лучше рынка выглядели выросшие акции "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2794,27 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1135,12 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,1%.

Доллар просел до 77,55 рубля (-0,39 рубля), золото стоило $1910,4 за тройскую унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (-3%), "РусГидро" (-3%), "МТС" (-1,9%), "Яндекса" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "ФСК ЕЭС" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "Россетей" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), банка ВТБ (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "Роснефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%).

Подорожали акции "Магнита" (+4,1%), UC Rusal (+3,9%), "Норникеля" (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +0,5% "префы"), Polymetal (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги "Транснефти" (-5,4%, до 136,2 тыс. рублей; бумаги на бирже лишились дивидендной составляющей за 2019 год - 11 тыс. 612,2 рубля на акцию), ПАО "Россети Ленэнерго" (-4,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (-3,4%), акции "Мостотреста" (-3,3%), "Нижнекамскнефтехима" (-3,2%).

Лидерами роста выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (+4,8%), "Селигдара" (+3,2% и +3,4% "префы"), ПАО "Наука-связь" (+2,3%), "Соллерса" (+2,3%), GDR En+ (+2,1%), акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+1,9%), GDR X5 Retail (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,81 млрд рублей (из них 8,885 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,237 млрд рублей - на бумаги "Газпрома", и 4,846 млрд рублей - на акции "Яндекса").