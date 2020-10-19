Режим ЧС введен веден в районе утечки топлива на месторождении в НАО

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Ненецком автономном округе (НАО) введен режим чрезвычайной ситуации в районе разлива нефтепродуктов на Харьягинском месторождении, сообщила пресс-служба администрации региона.

В район Харьяги отправится сотрудник Росприроднадзора для забора проб почвы и воды с загрязненных поверхностей.

Как отметил губернатор региона Юрий Бездудный, власти не намерены замалчивать происшествие.

"У нас перед глазами и Камчатка и Норильск, я хотел бы сказать, что мы не намерены замалчивать никакую информацию, тем более, что только за прошедшие сутки в социальных сетях появилось более 200 сообщений на тему утечки нефти в районе Харьягинского месторождения. Позиция и наша, и прокуратуры, и Росприроднадзора простая и понятная - мы ничего не намерены скрывать, будем объективно оценивать происшествие и его масштаб", - цитируют Бездудного в пресс-службе.

Ранее из-за аварии был введен режим ЧС городе Усинске соседней республики Коми.

В субботу, 17 октября, на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения в НАО была обнаружена радужная пленка. Компанией-недропользователем было выставлено 150 метров бонового заграждения. По информации губернатора округа Юрия Бездудного, произошла разгерметизация недействующего трубопровода, в результате на поверхность воды вылилась нефтесодержащая жидкость. В Усинске из-за загрязнения Колвы введен режим ЧС.

По информации пресс-службы регионального управления СКР, площадь разлива на почве составила 25 кв. метров. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 кубометров. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

Пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" подтвердила информацию об инциденте, связанном с утечкой нефтесодержащей жидкости.