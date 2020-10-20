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"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" вечером в понедельник отложила на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

По его словам, соответствующее сообщение компании было направлено инвесторам.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в понедельник сообщалось, что ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК составлял 9-9,25%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года и уже открыла книгу заявок. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу был установлен 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на EUR600 млн. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

НАК осенью в 2018 года уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако уже в 2019 году "Нафтогаз" смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре - 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.

Украина Нафтогаз

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