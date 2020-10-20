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ВТБ выдал банковскую гарантию Парфинскому фанерному комбинату на 0,5 млрд рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ВТБ в Новгородской области предоставил ООО "Парфинский фанерный комбинат" банковскую гарантию на сумму 517,5 млн рублей для обеспечения договора займа с Фондом развития промышленности (ФРП), сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

По договору с фондом предприятие получит льготные кредитные средства по программе "Проекты развития". Компания направит их на модернизацию производства: закупку и запуск современного высокопроизводительного оборудования. Цель проекта - увеличение объема выпускаемой заводом большеформатной фанеры на 19 тыс. кубометров в год.

В 2019 году банк установил предприятию кредитный лимит более 1 млрд рублей с целью финансирования модернизации производства.

ООО "Парфинский фанерный комбинат", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит московскому АО "Красный Якорь", которым владеют две оффшорные компании Британских Виргинских островов и одна Сейшел (в общей сложности 91,6%) и три неуказанных гражданина России (в общей сложности 8,4%). Выручка комбината в 2019 году составила 1,78 млрд рублей, чистый убыток - 15,9 млн рублей.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

ВТБ Парфинский комбинат ФРП Новгородская область

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