Сентябрь стал лучшим в этом году месяцем по объему ввода жилья

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Объем ввода жилья по итогам сентября достиг 7,8 млн "квадратов", что является лучшим показателем с начала года, прокомментировали в Минстрое России данные Росстата за месяц.

"В настоящее время мы наблюдаем восстановление активности в сфере жилищного строительства после весенне-летнего спада. Отрасль жилищного строительства почти восстановила докризисные темпы работы", - прокомментировал глава Минстроя Владимир Якушев.

Согласно данным Росстата, жилищное строительство в сентябре 2020 года показало резкое увеличение объемов ввода жилья до 7,8 млн кв.м, что является наибольшим показателем за месяц на протяжении текущего года (+18,4% к сентябрю 2019 года и +20,8% к августу 2020 года).

В сентябре 2020 года возведено 694 многоквартирных дома (в сентябре 2019 г. - 620 МКД), что на 11,9% (+74 МКД) больше, чем в сентябре прошлого года.

Населением построено 31,81 тыс. жилых домов - это на 31,4% или на 7,6 тыс. домов больше, чем в прошлом году, из них 5,3 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

В целом, по состоянию на 1 октября 2020 года, введено 47,8 млн кв.м, что на 2,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, из них: МКД – 22,7 млн. кв.м (-3,8%), ИЖС – 25,1 млн. кв.м (-1,5%).