Рубль вечером перешел к росту к доллару и сократил потери к евро

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Доллар растерял прирост и развернулся вниз, евро ослабил темпы роста и лишь умеренно укрепляется на Московской бирже во вторник вечером, рубль мало меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 77,42 руб. в 19:00, что на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,54 руб., подорожав на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,2 копейки - до 83,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть потерь первой половины дня и развернулся вверх к доллару, евро также заметно снизил темпы роста. Поддержку рублю оказывают положительная динамика мировых рынков и повышение валют emerging markets в ожидании принятия новой программы стимулирования экономики США.

Оптимизм инвесторов также связан с заявлением главы фармкомпании Moderna Inc. Стефана Банселя, который сказал The Wall Street Journal, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Moderna, может быть одобрена для применения в США уже в декабре.

Ранее в ходе торгов давление на рубль оказывал рост спроса на валютную ликвидность со стороны нерезидентов под репатриацию дивидендных выплат Сбербанка.

Сбербанк сообщил, что приступил к выплатам "беспрецедентных по объему дивидендов за всю историю российского фондового рынка". Объем дивидендов за 2019 год составил 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на акцию), из которых в бюджет Российской Федерации как крупнейшего акционера Сбербанка поступит - 211,2 млрд рублей.

Реестр акционеров был закрыт 5 октября, выплата дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг должна была пройти до 19 октября. Другие лица, зарегистрированные в реестре акционеров, получат дивиденды до 10 ноября.

Во вторник истекает срок, который спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси отвела на согласование неурегулированных вопросов с Белым домом. Она еще в субботу вечером призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам.

Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник продолжили сближать свои позиции по новому пакету экономических стимулов, сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл. Между тем газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что сделка между Пелоси и администрацией президента США Дональда Трампа не "звучит как неизбежная".

Демократы и республиканцы пытаются продвинуться в вопросе принятия нового пакета мер в течение нескольких недель, однако разногласия по поводу необходимого объема мер стимулирования и масштаба нового законопроекта усложнили переговоры.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта начала торги во вторник умеренным снижением по отношению как к доллару, так и к евро, которое сменилось повышением во второй половине дня.

"Положительно на котировки российской валюты продолжает влиять увеличенный по сравнению с сентябрем объем продажи валюты Центральным Банком. Негативно на курс рубля влияет высокий уровень заболеваемости COVID-19 как в мире, так и в России, где во вторник был установлен очередной антирекорд. Влияние нефтяного фактора на курс рубля пока остается нейтральным. Вчерашняя онлайн-встреча комитета ОПЕК+ не принесла каких-либо существенных новостей, а опасения относительно спроса на фоне эпидемии остаются высокими. Несмотря на это, цены на нефть пока не испытывают существенного давления, что может быть связано с надеждами на продолжение ограничений по добыче в том случае, если ситуация со спросом не улучшится", - отмечает Беспалов.

"На этой неделе внимание рыночных игроков будет обращено на итоги пятничного заседания ЦБ. На наш взгляд, регулятор продолжит ту "паузу", которую взял в сентябре, и сохранит ставку на текущем уровне, что может выступить поддержкой для российской валюты. Кроме того, положительные новости о сроках принятия новых фискальных мер в США могут способствовать укреплению рубля. Завтрашний аукцион Минфина также может повлиять на курс на фоне рекордов по размещению ОФЗ, установленных в рамках аукционов двух предыдущих недель. Тем не менее, это влияние может быть ограниченным, поскольку Минфин привлекает средства в основном через продажу флоатеров и доля нерезидентов, участвующих в размещении, вероятно, будет невысокой", - говорит Беспалов.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снова перешли к легкому снижению на опасениях из-за скачка заболеваемости коронавирусом в некоторых странах. Ранее в ходе торгов нефтяные цены временно повышались на фоне надежд на принятие новых мер поддержки экономики США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник уменьшилась на 0,05% - до $42,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,1% - до $40,79 за баррель.

Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник. Более активные декабрьские контракты во вторник снижаются в цене на 0,07%, торгуясь на уровне $41,03.

В понедельник министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращенных ранее объемов производства нефти. Комитет рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе".

Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть, пишет Dow Jones.

Эксперты, однако, не исключают, что страны ОПЕК+ примут решение об отказе от планируемого наращивания добычи на заседаниях, намеченных на конец ноября-начало декабря, учитывая низкий спрос на нефть из-за пандемии коронавируса и растущее предложение нефти на мировом рынке, в частности, со стороны Ливии, пишет Bloomberg.

ЦБ РФ с 13 по 16 октября продал валюту на 34,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. В понедельник, 12 октября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой, так как в этот день в США отмечался День Колумба.

Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем, когда в западных странах наступает рабочий день, отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Банк России во вторник, 20 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 46,2 млрд рублей (при лимите 1,33 трлн рублей и спросе 1 трлн 46,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 октября, банки разместили 1 трлн 286,6 млрд рублей (при лимите 1,89 трлн рублей и спросе 1 трлн 286,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых.

ЦБ РФ 20 октября провел также доразмещение 38-го выпуска КОБР объемом 10 млрд 375,4 млн рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 октября на 14,61 копейки, до 77,778 руб., и увеличил курс евро на 24,88 копейки, до 91,5603 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 3,96 копейки по отношению к понедельнику и составил 77,7469 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился всего на 0,32 копейки и составил 77,7469 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 967,714 млн, из которых $629,334 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 338,38 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 33,56 копейки, до 91,7068 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 42,07 копейки и составил 91,8476 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR531,203 млн, из которых EUR217,95 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR313,253 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,49% и 4,51% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником, оставшись на уровнях 4,54%, 4,65% и 4,68% годовых.