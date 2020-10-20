Свиблов в результате оферты соберет почти 80% Highland Gold

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Держатели почти 144 млн акций (39,56%) Highland Gold Mining (HGM) решили принять оферту компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении Fortiana на LSE.

В совокупности с бумагами, уже имеющимися у Fortiana, доля структур Свиблова в золотодобытчике в результате оферты вырастет до 79,62%.

Цена оферты – 3 фунта стерлингов за акцию. На выкуп почти 144 млн акций Fortiana понадобится около 432 млн фунтов стерлингов ($559 млн).

Оферта проложит действовать до 3 ноября, говорится в сообщении.

Поскольку в результате оферты Fortiana соберет свыше 75% Highland Gold, она планирует инициировать делистинг акций золотодобытчика с LSE, также говорится в сообщении.

В конце июля стало известно, что Fortiana договорилась о приобретении 40,06% акций Highland Gold у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров по 3 фунта за акцию. Сумма этой сделки составила 437 млн фунтов ($574 млн по курсу на дату объявления сделки). Сначала Fortiana получила 23,95% Highland Gold, потом, после получения одобрения ФАС, еще 16,11%, и выставила оферту миноритариям по той же цене.

В общей сложности Highland Gold была оценена почти в 1,1 млрд фунтов ($1,4 млрд).

Как сообщалось, финансирование для сделки компания Свиблова привлекает в ВТБ.

Акции Highland Gold торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. Во вторник торги закрылись на уровне 2,96 фунта за акцию, что на 1,2% ниже уровня понедельника.

Highland Gold входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Основные проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.