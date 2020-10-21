Рубль подрос к доллару и подешевел к евро на старте торгов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доллар слабеет, евро укрепляется на "Московской бирже" в среду утром, рубль мало меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,09-77,23 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,2 руб./$1 (-13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,54 руб./EUR1 (+4,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,9 копейки к уровню закрытия вторника, до 83,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 57,3 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро – на 2,53 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах вслед за движением валют на Forex, где доллар продолжает снижаться, в том числе, к евро на надеждах инвесторов относительно принятия нового пакета стимулов экономики США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник заявила о прогрессе в переговорах с Белым домом. "Надеюсь, к концу дня мы будем знать, где мы находимся, - сказала она в интервью Bloomberg TV. - Но я настроена оптимистично".

В субботу вечером она призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам. Демократы и республиканцы пытаются продвинуться в вопросе принятия нового пакета мер в течение нескольких недель, однако разногласия по поводу необходимого объема мер стимулирования и масштаба нового законопроекта усложнили переговоры.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок в среду опускаются на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 уменьшилась на 1,04% - до $42,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,98% – до $41,29 за баррель.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов – на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина – на 1,6 млн баррелей, дистиллятов – на 3 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. баррелей в сутки. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. баррелей в сутки.