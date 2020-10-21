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Оппозиция Белоруссии попросит мировое сообщество о реструктуризации госдолга страны

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Координационный совет (КС) белорусской оппозиции планирует попросить международное сообщество о создании антикризисного фонда для Белоруссии и введении моратория на выплату госдолга в случае, если им удастся осуществить трансфер власти, сообщил советник по экономике экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Алесь Алехнович.

"Во-первых - антикризисный фонд. Это не есть что-то новое... Такие фонды создались для Польши в 1989 году, для Греции после глобального финансового кризиса, для Украины", - сказал Алехнович на пресс-конференции в среду.

Кроме того, по его словам, КС планирует обращаться с просьбой о введении моратория на выплату госдолга на некий короткий период, например, на 12 месяцев, "чтобы Беларусь могла эти деньги вместо того, чтобы выплачивать долги, направлять на развитие экономики и поддержку граждан".

Алехнович добавил, что КС планируется вести переговоры о реструктуризации государственного долга. "Все эти три вещи имеют прецеденты в мире. И мы имеем и моральное, и экономическое право обращаться к международным финансовым институтам и иностранным правительствам, чтобы обеспечить это для Беларуси", - полагает он.

Советник Тихановской также сообщил о разработке рамочной программы экономических реформ для Белоруссии, на основе которой оппозиция собирается вести переговоры с международными финансовыми институтами.

По информации Алехновича, она будет состоять из 10 ключевых пунктов. Это, в частности, адаптация и развитие социальной инфраструктуры; независимость судебной системы от других ветвей власти; изменение роли государства в экономическом развитии; создание равных и благоприятных условий хозяйствования для всех предприятий вне зависимости от формы собственности, размера или отрасли; увеличение эффективности управления госпредприятиями.

Кроме того, предполагается увеличение эффективности работы системы социальной защиты населения, повышение эффективности, прозрачности и гибкости рынка труда, при одновременном пересмотре контрактной системы в сторону большей защиты прав трудящихся; развитие финансового рынка; построение цифровой экономики, повышение конкурентоспособности и инновационности экономики.

Светлана Тихановская Алесь Алехнович Белоруссия

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