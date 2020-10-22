Госкомпании обяжут обосновывать цены по контрактам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, по которому госкомпании должны будут обосновывать начальные (максимальные) цены контрактов (НМЦК), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Принятие законопроекта направлено на установление "прозрачного" порядка определения НМЦК, позволит сформировать единообразную правоприменительную практику при осуществлении закупок, а также будет способствовать эффективному расходованию средств при осуществлении закупок", – говорится в сообщении пресс-службы.

На необходимость совершенствования механизма определения НМЦК в госзакупках и закупках госкомпаний ранее неоднократно указывал Минфин РФ.

"Надо навести порядок с определением начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), чтобы она изначально не была завышена, – говорил летом текущего года заместитель руководителя департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Артем Гриненко. – Впоследствии можно будет сфокусироваться на аномальных снижениях".

"Хотели бы обеспечить обоснование цены контрактов стоимостью, сложившейся в том числе в ходе госзакупок, - говорил Гриненко. – Для этого по каждой позиции каталога товаров, работ услуг Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок планируем вести статистический учет. В том числе ценовой информации".

Как сообщалось, ранее регуляторы неоднократно поднимали вопрос улучшения механизма определения НМЦК. Так, в начале текущего года руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин объяснял необходимость совершенствования механизмов ценообразования и формирования НМЦК при госзакупках тем, что казначейское сопровождение госконтрактов и проверки госфинконтроля показали в 2019 году резкое увеличение расходов подрядчиков при получении ими госзаказа. При этом глава Казначейства подчеркнул, что речь идет о необоснованном завышении цены госконтрактов.

"Так, уровень рентабельности по отдельным однолетним контрактам составляет 30% и выше, – говорил Артюхин. – Госфинконтроль при последующих проверках эти данные подтверждает".

"Видим основную проблематику на этапе формирования НМЦК, - говорила летом прошлого года заместитель начальника управления по контролю в сфере контрактных отношений Казначейства Елена Лабурцева. – При проверках выявляются факты, свидетельствующие о завышении цен при формальном соблюдении норм законодательства".

"На практике имеются случаи, когда запросы коммерческих предложений направляются аффилированным с заказчиком компаниям, или ответ на такие запросы поступает от компаний, которых просто не существует - вариантов много", – отмечала прежде руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина РФ Татьяна Демидова.