Lucchini отозвала исковые требования к "Северстали" на $86 млн

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Итальянская металлургическая компания Lucchini S.p.A отозвала исковые требования к ПАО "Северсталь" на $86 млн, говорится в сообщении компании.

"Северсталь" при этом должна будет выплатить Lucchini $14 млн.

"Северсталь" оспаривала исковые требования итальянской компании с 2018 года, когда решением суда первой инстанции сумма исковых требований чрезвычайного управляющего по делам обанкротившейся Lucchini (ранее входила в группу "Северсталь") была уменьшена со $142 млн до $86 млн.

Как сообщалось ранее, управляющий был намерен взыскать с компании деньги, которые она получала с Lucchini за поставляемое сырье, когда итальянская компания уже не входила в группу. Иск был подан в рамках итальянского закона о банкротстве, предусматривающего возможность управляющих требовать признания недействительными сделок, которые нарушали принцип равноправного удовлетворения необеспеченных требований всех кредиторов.

"Северсталь" в 2010 году закрыла сделку по продаже 50,8% акций итальянской Lucchini S.p.A структуре своего основного владельца Алексея Мордашова за символическую сумму, оставив за собой 49,2% компании. Задолженность Lucchini на момент продажи контроля Мордашову составляла 800 млн евро. В 2012 году итальянская компания объявила о несостоятельности, а Мордашов и "Северсталь" отошли от управления компанией.