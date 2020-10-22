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Мораторий на часть плановых проверок малого бизнеса продлят на 2021 г.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мораторий на плановые проверки микропредприятий и малого бизнеса планируется продлить на 2021 год за исключением проверок со стороны Федеральной налоговой и Федеральной таможенной служб (ФНС и ФТС), сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на форуме ОПОРЫ России.

"С конца марта был введен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены возможности контроллеров по проведению внеплановых проверок", - напомнил он.

"В настоящее время правительством РФ отрабатывается продление моратория на проведение плановых проверок в отношении микро- и малого бизнеса на 2021 год за исключением проверок со стороны налоговых и таможенных органов. Планируем завершить работу в самое ближайшее время", - сообщил Белоусов.

Андрей Белоусов

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