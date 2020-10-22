Hermes в III квартале увеличила выручку за счет скачка продаж в Азии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA в третьем квартале 2020 года увеличил выручку за счет хороших показателей в магазинах и активного роста продаж в Азии.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре выросла на 4,2% и составила 1,8 млрд евро против 1,73 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 6,9%.

Продажи в магазинах компании за отчетный период увеличились на 12% без учета колебания валютных курсов.

Выручка во Франции снизилась на 22,8% (без учета курсовой разницы - также на 22,8%) - до 167,8 млн евро, в остальных странах Европы - на 10,7% (на 9,9%), до 280,4 млн евро.

В Японии показатель вырос на 8,1% и составил 244,3 млн евро. При исключении колебаний валютных курсов выручка увеличилась на 11,1%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии выручка подскочила на 25,2% (29,2%) и составила 810,8 млн евро.

В сегменте кожгалантереи в первом квартале выручка выросла на 4,8% (без учета курсовой разницы - на 7,8%) - до 879,8 млн евро. Продажи одежды и аксессуаров увеличились на 4,1% (на 6,8%), составив 437,4 млн евро, в то время как реализация парфюмерии снизилась на 10,4% (на 9,9%) - до 78,3 млн евро.

Hermes сообщила, что по-прежнему затрудняется оценить последствия пандемии коронавируса для годовых результатов, но подтвердила среднесрочную цель по росту выручки без учета изменения курсов обмена валют.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки моделей Birkin и Kelly, а также платки.

Акции Hermes в ходе торгов в четверг дорожают на 1,5%. Капитализация компании с начала года взлетела примерно на 22% и составляет 84,3 млрд евро.