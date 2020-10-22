Перепродажи домов в США подскочили до максимума с мая 2006 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре взлетели на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,54 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов.

Это максимальный уровень с мая 2006 года.

Согласно пересмотренным данным, в августе показатель составлял 5,98 млн домов, а не 6 млн, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 5% с ранее объявленного августовского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 6%.