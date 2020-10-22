Рубль вечером вырос к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 76,41 руб./$1 в 19:00, что на 31,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,36 руб./EUR1, подешевев на 62,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,43 копейки - до 82,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером активно дорожает к доллару и евро благодаря нефти, ускорившей рост после падения накануне. Поддержку рублю оказывает также спрос компаний-экспортеров на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат октября. На следующей неделе в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ акцизы и налог на прибыль.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, после неудачного начала дня, когда рубль оказался в отрицательной зоне, вторая половина четверга проходит с преимуществом на стороне российской валюты. "Рубль не только вернул утраченные при открытии позиции, но и вышел в плюс, хотя в целом на развивающихся рынках преобладало укрепление доллара (исключение составляли валюты Бразилии, ЮАР и Мексики). Основную поддержку отечественной валюте оказывали рост нефтяных котировок и конвертация валютной выручки к предстоящим налоговым платежам", - подчеркивает Кравченко.

Участники торгов находятся в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки.

Аналитики, как и перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ РФ, единодушно ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% в ближайшую пятницу, 23 октября. Банк России 18 сентября взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), ожидаемо сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%.

Регулятор перед октябрьским заседанием совета директоров не стал давать дополнительных сигналов относительно возможных решений по ставке. ЦБ в октябре будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин. Это динамика текущей инфляции, прогноз развития эпидемиологической ситуации, а также актуализированная оценка потенциала российской и мировой экономик.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 19 октября продолжила ускоряться, составив 3,85% по сравнению с 3,82% на 12 октября и 3,76% на 5 октября. На конец сентября годовая инфляция в РФ равнялась 3,67%.

"По данным Росстата, на неделе с 13 по 19 октября цены потребителей выросли на 0,1% относительно предыдущей недели. В условиях низкой базы прошлого года - на тот момент к концу октября был зафиксирован первый рост цен после серии нулевых значений - годовая оценка инфляции "дотянулась" до 3,9%. (. . .) Рост показателя выглядит ожидаемым для Банка России в преддверии заседания 23 октября, так как регулятор неоднократно заявлял о статистических эффектах. По этой причине набор доступных альтернатив останется прежним, однако помимо сохранения ставки неизменной мы полагаем "нейтрализацию" риторики необходимой реакцией на осенний рост цен и последующий рост инфляционных ожиданий", - отмечают аналитики Росбанка.

"Если тенденция повышения темпов инфляции сохранится до конца месяца, по итогам октября цены могут вырасти на 0,4% относительно предыдущего месяца (для сравнения: в октябре 2019 года месячная инфляция составила всего 0,1%). Как следствие, можно будет ожидать ускорения годовой инфляции, темпы которой к концу года, по нашим оценкам, достигнут 4,0%. Принимая во внимание ускорение инфляционных процессов и сохраняющуюся волатильность обменного курса, мы полагаем, что в пятницу Банк России, вероятнее всего, воздержится от изменения ключевой ставки", - полагают аналитики Sberbank CIB.

Участники мировых рынков продолжают следить за ходом обсуждений нового пакета стимулирующих мер в США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин планируют в четверг еще раз обсудить проект новых экономических стимулов, в то время как республиканцы из Сената продолжают выступать против объема обсуждаемых мер, пишет Bloomberg.

В среду они провели очередные переговоры. По словам пресс-секретаря Пелоси Дрю Хэмилла, эти обсуждения приблизили стороны к подготовке законопроекта о стимулах. Однако инвесторы все же не исключают, что сделка так и не будет заключена до ноябрьских президентских выборов в США.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 55 тыс., до 787 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии. Однако показатель остается значительно выше докризисного уровня.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в четверг выросла на 2,18% - до $42,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2% - до $40,83 за баррель.

В среду контракты потеряли в цене 3-4% после того, как министерство энергетики США сообщило, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. баррелей в сутки - до минимальных с 12 июня 8,29 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннеса, которого цитирует S&P Global Platts, данные о сокращении потребления бензина стали "самыми обескураживающими" для нефтяных цен на фоне "всех опасений по поводу того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение".

В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.

ЦБ РФ 20 октября продал валюту на 8,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 8,6 млрд рублей. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 34,8 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 23 октября на 4,87 копейки, до 77,0809 руб./$1, и поднял курс евро на 1,15 копейки, до 91,3563 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 10,57 копейки по отношению к среде и составил 76,9279 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 12,65 копейки и составил 76,8426 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 613,51 млн, из которых $836,282 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 777,228 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 24,08 копейки, до 91,1692 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 36,55 копейки и составил 90,9138 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR648,531 млн, из которых EUR276,017 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR372,514 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,51% и 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 4,56% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,67% годовых.