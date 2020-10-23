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ВТБ предоставил KGK Group банковские гарантии на 1,2 млрд рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что предоставил индийской KGK Group (один из крупнейших потребителей алмазов "АЛРОСА") банковские гарантии на сумму свыше 1,24 млрд рублей на 240 дней, чтобы компания могла исполнить свои обязательства по по договорам поставок.

Предприятие получило гарантии в электронном виде через SWIFT. С учетом подготовки и согласования документов весь процесс выдачи занял один день.

KGK Group в сентябре 2017 года открыла фабрику по огранке и полировке алмазов во Владивостоке. Ранее сообщалось, что российская "дочка" группы ООО "КГК ДВ" инвестирует не менее 1,5 млрд рублей в создание алмазного центра во Владивостоке на базе действующей алмазной фабрики.

Компания KGK, основанная в 1905 году, действует в сфере огранки драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира располагается в Мумбае.

KGK Group ВТБ Индия Владивосток АЛРОСА

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