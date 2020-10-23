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Новак спрогнозировал снижение экспорта нефти по итогам года на 16,4%

Добыча угля сократится на 10,5% в сравнении с 2019 годом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России в 2020 году может снизиться на 16,4%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Что касается экспорта в 2020 году, по нашим оценкам, он составит 225 млн тонн нефти, это минус 16,4% по отношению к прошлому году. И мы планируем в 2020-2023 годах выйти на уровень, который был до пандемии - до 231-266 млн тонн", - сказал он.

По словам министра, добыча нефти в этом году, как ожидается, снизится примерно на 10% - до уровня около 507 млн тонн при изначальном плане 558-560 млн тонн.

"В 2021-2023 годах в зависимости от ситуации восстановления темпов спроса планируется добыча на уровне от 518 до 560 млн тонн, то есть восстановление в этот период до тех уровней, которые были до пандемии", - отметил Новак.

Добыча угля в РФ в 2020 году будет ниже плана и сократится по сравнению с 2019 годом на 10,5%, экспорт угля снизится на 13%, до 193 млн тонн, сообщил Новак.

"В 2021-2023 гг. показатель прогнозируется на уровне 390 млн тонн. Мы ожидаем восстановление в этот период объемов добычи угля", - сказал он. , добавил министр.

В свою очередь Минэкономразвития в макропрогнозе на 2021-2023 гг. оценивало снижение добычи в 2021 году на 1,1%, в 2022 году - на 0,3%. В 2023 году ожидается нулевая динамика год к году.

Ранее Минэнерго РФ также оценивало сокращение поставок российского угля на экспорт в 2020 году в диапазоне 10-22%. В основном снижение произойдет за счет западного направления.

Минэнерго РФ Александр Новак

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