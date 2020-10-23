Троценко заложил в ВТБ 100% компании, через которую владеет "СДС Азотом"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Доля в 100% ООО "Научно-производственное объединение "Альтаир", единственным собственником которого является бизнесмен Роман Троценко, передана в залог банку ВТБ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", договор залога заключен в октябре и "действует по дату, наступающую через 72 месяца с даты заключения кредитного соглашения". Параметры кредитного договора не раскрываются.

Согласно выпискам ЕГРЮЛ от 23 октября, НПО "Альтаир" владеет 100% АО "СДС Азот", которому, в свою очередь, принадлежит по 100% кемеровского АО "Азот" и ООО "Ангарский Азотно-туковый завод" (ААТЗ) в Иркутской области. "СДС Азот" владеет 50% ООО "Промхимторг", выкупившего в 2018 году АО "Мелеузовские минудобрения" (Башкирия) у "Газпром нефтехим Салавата".

В июле 2020 года ВЭБ сообщил о закрытии сделки по продаже 100% акций АО "Аммоний" (Менделеевск, Татарстан) и прав требований отраслевому инвестору - АО "Азот" за $900 млн. В ЕГРЮЛ данная информация пока не внесена.

Согласно "СПАРКу", НПО "Альтаир" с марта 2019 года находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему ООО "Азот Инвест", подконтрольного президенту и основному акционеру холдинга "Сибирский деловой союз" Михаилу Федяеву. Как сообщалось, в 2016 году Троценко вошел в капитал кемеровского "Азота", а в 2017 году приобрел "СДС Азот" (тогда объединял только кемеровское предприятие и ААТЗ), ранее обе эти компании принадлежали СДС.

Вместе с тем, в 2017 году со ссылкой на сайт единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сообщалось, что "Азот Инвест" владеет 40% "СДС Азот", однако в ЕГРЮЛ эта информация так и не была внесены. Тогда сообщалось также, что "Азот Инвест" передал принадлежащие ему 40% уставного капитала "СДС Азота" в залог Газпромбанку.

По данным официального сайта "СДС Азота", компания располагает мощностями для производства более 1 млн тонн аммиака и более 1 млн тонн аммиачной селитры, около 600 тыс. тонн карбамида, более 300 тыс. тонн сульфата аммония, более 100 тыс. тонн капролактама. "СДС Азот" производит треть общего объема капролактама в России и обеспечивает около 50% общероссийского экспорта продукта, является основным поставщиком аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%.