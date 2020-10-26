АСВ продаст в Финляндии доходный дом с мельницей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что выставило на торги доходный дом с ангаром и мельницей в Финляндии по начальной цене 43,5 млн рублей. Дом находится в общине Лаукаа, рядом с Лиевестуоре - вторым по численности населенным пунктов Лаукаа с населением около 2500 человек.

Недвижимость принадлежит АКБ "Банкирский дом", конкурсным управляющим которого является АСВ.

Продается двухэтажный доходный дом площадью 300 квадратных метров с собственной крытой парковкой, ангаром и мельницей. Он находится в километре от берега озера Пяйянне, второго по величине озера в Финляндии. АСВ отмечает, что дом находится в удовлетворительном состоянии и подходит как для проживания, так и для ведения коммерческой деятельности.

Прием заявок от покупателей начнется 27 октября. Торги пройдут на электронной торговой площадке "Российского аукционного дома".

Вырученные средства пополнят конкурсную массу АКБ "Банкирский дом" и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.

Лицензия у АКБ была отозвана в марте 2016 года.