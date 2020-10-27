Кукуруза подорожала до максимума за 15 месяцев

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Кукуруза подорожала до максимума за 15 месяцев на китайских статданных, сообщает Trading Economics.

Котировки декабрьских фьючерсов на Чикагской товарной бирже поднимались выше $4,2 за бушель в ходе торгов во вторник, что является самым высоким уровнем с июля 2019 года.

За последние три месяца цены подскочили почти на 29%.

Китай в январе-сентябре увеличил импорт кукурузы на 73% относительно того же периода прошлого года - до 6,67 млн тонн. Это больше поставок по итогам любого полного года по крайней мере за последние 15 лет. Только в сентябре импорт подскочил в 7,8 раза в годовом выражении - до максимума с 2016 года.

Увеличение показателя обусловлено, в частности, обязательствами Китая по закупке определенных объемов сельскохозяйственной продукции в США, отмечают эксперты.