Российские угольщики закончили лето с убытками

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Убытки угледобывающей отрасли России в январе-августе 2020 года вновь оказались больше прибыли, как и месяцем ранее, следует из материалов Росстата.

Совокупная прибыль компаний угольной отрасли за отчетный период сложилась на уровне 86 млрд руб., а совокупный убыток - на уровне 110,5 млрд руб. Таким образом, отрицательное сальдо угольных компаний за январь-август составило 24,5 млрд руб. За январь-июль этот показатель также был отрицательным и составлял 13,3 млрд руб.

Впрочем, результаты августа оказались чуть лучше июльских. Согласно подсчетам "Интерфакса", непосредственно в августе компании получили прибыль в 4,2 млрд руб., убыток – 15,4 млрд руб. В июле же прибыль составляла 0,7 млрд руб, тогда как убыток достигал 24,7 млрд руб.

Угольная отрасль ушла в убытки в первом квартале, когда отрицательный результат впервые превысил прибыль на фоне падения цен. Во втором квартале ситуация несколько выправилась – его отрасль закончила с небольшим плюсом.

Неблагоприятная внешняя конъюнктура и падение цен на уголь вместе с убытками принесли отрасли и избавление от повышенных налогов. Как сообщалось, именно угольщики изначально интересовали Минфин в контексте налоговых изъятий у секторов, выигравших от ослабления рубля и высоких сырьевых цен. В начале этого года был подготовлен соответствующий проект поправок, который бы ввел прогрессивный НДПИ для угольной отрасли, однако проект ожидаемо был раскритикован отраслью. Так, председатель совета директоров "Кузбассразрезугля" Андрей Бокарев говорил, что угольщики намерены просить правительство РФ отказаться от идеи резко повышать НДПИ при цене угля выше $62 за тонну (видимо, имелась в виду цена отсечения 4 485 руб./тонна - ИФ).

В дальнейшем Минфин отказался от идеи введения механизма, призванного перераспределить в пользу бюджета часть доходов угледобывающей промышленности при благоприятной внешней конъюнктуре. А в сентябре повышенный НДПИ был предложен для ряда других видов твердых полезных ископаемых – и в этот раз все решения были быстро одобрены и приняты.