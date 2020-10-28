Фондовые индексы США изменились разнонаправленно

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник после распродажи на фондовом рынке США накануне.

Падение индикатора Dow Jones в понедельник стало максимальным с начала сентября - 2,29%. S&P 500 опустился на 1,86%, Nasdaq - на 1,64%.

Давление на рынок продолжают оказывать данные о новых случаях заражения коронавирусом в США. По состоянию на понедельник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Помимо этого, надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Тем временем, согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в августе. Рост показателя наблюдался пятый месяц подряд после падения в марте и апреле из-за вспышки коронавируса. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в сентябре на 0,5%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в августе вырос на 5,2% в годовом выражении после повышения на 4,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагал рост в августе на 4,2%. Подъем индекса в позапрошлом месяце стал максимальным с августа 2018 года.

Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 100,9 пункта с пересмотренных 101,3 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее сентябрьское значение оценивалось в 101,8 пункта.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 101,5 пункта, по данным MarketWatch.

Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративных отчетов. Примерно 170 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали результаты за минувший квартал, из них 83% сообщили о превысивших ожидания показателях, свидетельствуют данные The Earnings Scout.

Акции Caterpillar Inc. во вторник подешевели на 3,3%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в третьем квартале 2020 года сократил чистую прибыль в расчете на акцию на 54%, однако показатель превысил ожидания аналитиков.

Котировки 3M Co. снизились на 3,1%, хотя чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале превысили ожидания экспертов.

Рыночная стоимость Pfizer Inc. уменьшилась на 1,2%. Скорректированная прибыль фармкомпании снизилась, но превзошла прогнозы, однако выручка оказалась ниже ожиданий.

Котировки Merck & Co. снизились на 1,1%, хотя американская фармацевтическая компания в третьем квартале 2020 года увеличила прибыль и выручку, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Акции Harley-Davidson Inc. подскочили в цене почти на 22%. Американский производитель мотоциклов сообщил о росте скорректированной прибыли в июле-сентябре до $1,05 с $0,7 на акцию годом ранее. При этом аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,28 на акцию. Выручка снизилась до $1,16 млрд с $1,27 млрд, однако превысила прогноз на уровне $844 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 222,19 пункта (0,8%) и составил 27463,19 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,28 пункта (0,3%) - до 3390,69 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 72,41 пункта (0,64%) и составил 11431,35 пункта.