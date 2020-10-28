Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

ВТБ досрочно погасит шесть выпусков облигаций с ипотечным покрытием

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ принял решение досрочно погасить облигации с ипотечным покрытием двух классов "А" и "Б" по каждой из следующих серий - 2-ИП, 3-ИП и 4-ИП, говорится в сообщениях кредитной организации.

Облигации серии 2ИП классов "А" и "Б" будут погашены 26 ноября, а дату окончания 37-го купонного периода; серии 3-ИП классов "А" и "Б" - 28 ноября, в дату окончания 33-го купона; серии 4-ИП классов "А" и "Б" - 1 декабря, в дату окончания 30-го купона.

Погашение пройдет по остаточной непогашенной стоимости. Сумма выплат по классу "А" серии 2-ИП составит 236,064 млн рублей, по классу "Б" - 118,102 млн рублей.

Сумма выплат по классу "А" серии 3-ИП составит 309,440 млн рублей, классу "Б" - 154,720 млн рублей.

По классу "А" серии 4-ИП будет выплачено 549,04 млн рублей, классу "Б" - 274,520 млн рублей.

ВТБ разместил ипотечные облигации серии 2-ИП класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 5 млрд рублей в сентябре 2011 года. Облигации размещались двумя траншами: объем транша "А" - 3 млрд 333,3 млн рублей, транша "Б" - 1 млрд 666,7 млн рублей.

Размещение выпусков серии 3-ИП обоих классов на общую сумму 6 млрд рублей состоялось в сентябре 2012 года, серии 4-ИП обоих классов общим объемом 6 млрд рублей - в мае 2013 года.

Размещение займов 3-ИП и 4-ИП прошло по закрытой подписке в пользу "ВЭБ Капитала" и ВЭБа.

По всем выпускам ставка 1-го купона установлена на весь срок обращения облигаций: по классу "А" в размере 9% годовых, по классу "Б" - 3% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

Согласно эмиссионным документам, дата полного погашения бумаг серии 2-ИП - 26 ноября 2043 года, 3-ИП - 15 сентября 2044 года, 4-ИП - 1 сентября 2044 года.

В настоящее время в обращении находится 85 биржевых выпусков облигаций банка на 145,8 млрд рублей и 7 классических выпусков на 21,6 млрд рублей.

ВТБ

Новости

Минфин РФ установил новый рекорд размещения на одном аукционе

ВТБ в ходе SPO купил акции "Аэрофлота" на 5 млрд рублей

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

Выручка Яндекса в III квартале увеличилась на 30%

Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2021-2023 годы

Индекс РТС упал до минимума с начала мая

С начала пандемии лжебанкиры утроили усилия по обзвону россиян

С начала пандемии лжебанкиры утроили усилия по обзвону россиян
Экономический кризис

Первый макропрогноз Счетной палаты оказался пессимистичней официального

Первый макропрогноз Счетной палаты оказался пессимистичней официального
Пандемия коронавируса

"АвтоВАЗ" продлил запрет на командировки за рубеж и в регионы

Эксперт заявила, что маркировка не помогла "обелить" обувной рынок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');