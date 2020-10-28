ВТБ досрочно погасит шесть выпусков облигаций с ипотечным покрытием

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ принял решение досрочно погасить облигации с ипотечным покрытием двух классов "А" и "Б" по каждой из следующих серий - 2-ИП, 3-ИП и 4-ИП, говорится в сообщениях кредитной организации.

Облигации серии 2ИП классов "А" и "Б" будут погашены 26 ноября, а дату окончания 37-го купонного периода; серии 3-ИП классов "А" и "Б" - 28 ноября, в дату окончания 33-го купона; серии 4-ИП классов "А" и "Б" - 1 декабря, в дату окончания 30-го купона.

Погашение пройдет по остаточной непогашенной стоимости. Сумма выплат по классу "А" серии 2-ИП составит 236,064 млн рублей, по классу "Б" - 118,102 млн рублей.

Сумма выплат по классу "А" серии 3-ИП составит 309,440 млн рублей, классу "Б" - 154,720 млн рублей.

По классу "А" серии 4-ИП будет выплачено 549,04 млн рублей, классу "Б" - 274,520 млн рублей.

ВТБ разместил ипотечные облигации серии 2-ИП класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 5 млрд рублей в сентябре 2011 года. Облигации размещались двумя траншами: объем транша "А" - 3 млрд 333,3 млн рублей, транша "Б" - 1 млрд 666,7 млн рублей.

Размещение выпусков серии 3-ИП обоих классов на общую сумму 6 млрд рублей состоялось в сентябре 2012 года, серии 4-ИП обоих классов общим объемом 6 млрд рублей - в мае 2013 года.

Размещение займов 3-ИП и 4-ИП прошло по закрытой подписке в пользу "ВЭБ Капитала" и ВЭБа.

По всем выпускам ставка 1-го купона установлена на весь срок обращения облигаций: по классу "А" в размере 9% годовых, по классу "Б" - 3% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

Согласно эмиссионным документам, дата полного погашения бумаг серии 2-ИП - 26 ноября 2043 года, 3-ИП - 15 сентября 2044 года, 4-ИП - 1 сентября 2044 года.

В настоящее время в обращении находится 85 биржевых выпусков облигаций банка на 145,8 млрд рублей и 7 классических выпусков на 21,6 млрд рублей.