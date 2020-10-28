Минфин РФ установил новый рекорд размещения на одном аукционе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в ходе первичного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) 28 октября установило новый рекорд привлечения денежных средств, продав на первом из двух запланированных аукционов бумаги на сумму 430,195 млрд рублей по номиналу при спросе 474,305 млрд рублей.

Таким образом, Минфин побил предыдущий абсолютный рекорд размещения ОФЗ как на одном аукционе, так и за весь аукционный день, установленный двумя неделями ранее (14 октября), когда Минфину на двух аукционах удалось продать бумаги на общую сумму 372,3 млрд рублей по номиналу при спросе 412,217 млрд рублей. При этом объем размещения на первом аукционе 14 октября составил 350,629 млрд рублей по номиналу при спросе 377,619 млрд рублей.

На первом аукционе, состоявшемся 28 октября, Минфин предложил ОФЗ-ПК серии 29019 с погашением 18 июля 2029 года в рамках доступного остатка, который составлял 450 млрд рублей (это новый выпуск облигаций). После аукциона доступный остаток данных бумаг сократился до 19,805 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 95,8156%от номинала. Таким образом, Минфину для привлечения значительного объема ресурсов, как и на предыдущих аукционах, пришлось продать облигации со значительным ценовым дисконтом, предоставив инвесторам заметную премию в доходности.

Облигации серии 29019 с погашением 18 июля 2029 года имеют 35 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 января 2021 года. Расчет процентных ставок 1-35-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода).